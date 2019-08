A l’école de la santé

L’Ecole de la santé est une formation sur le fonctionnement du corps et sur l’infection par le VIH destinée aux personnes atteintes par cette maladie.

Cette formation gratuite, organisée par Arcat sur 6 jours, est surtout destinée aux personnes étrangères vivant avec le VIH/sida et comprenant un minimum le français.

Son objectif est d’aider les personnes à mieux comprendre le fonctionnement de leur corps et leur maladie.

Les axes de formation sont le fonctionnement du corps humain et de ses principaux organes, les mécanismes de l’infection par le VIH/sida, les moyens de prévention, les traitements, l’hygiène de vie, la nutrition, le désir d’enfant et la grossesse, et le parcours de soins.

La prochaine session de l’Ecole de la santé aura lieu les 27, 28 et 29 mai et les 3, 4 et 5 juin 2009 à l’association Arcat (94-102 rue de Buzenval, Paris 20e, métro Buzenval).

Pour les modalités de participation : tél. 01 44 93 29 29 et sur le site : http://www.arcat-sante.org