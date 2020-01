À la Rando Muco, dimanche 26 avril, à Belle-Isle-en-Terre (22), les valides et les personnes en situation de handicap marcheront ensemble. À la randonnée contée et chantée, tout le monde est le bienvenu.

Valides et les personnes à mobilité réduite pourront partager le même sentier de la solidarité. «On ne veut pas faire une rando pour eux. On veut les intégrer dans la manifestation», précise Yannick Cornanguer, le responsable de la Rando Muco dans les colonnes du Télégramme. «On a commencé il y a 5 ou 6 ans. C’était beaucoup d’énergie pour peu de monde». L’an passé, le conseil général des Côtes-d’Armor remarque cet effort. «Il a rebondi dessus. Le conseil général a considéré que la Rando Muco était la manifestation idéale pour servir de support à son action».

Marcher du même pas

Depuis deux ans, le département s’est doté d’une commission handicap et sport. À Belle-Isle-en-Terre, elle trouve un terrain à la hauteur de ses ambitions: «Mélanger les publics et aider les personnes à mobilité réduite à accéder aux manifestations sportives», explique Noëlla Philouze, conseillère départementale en animation sportive. Le handicap peut être visuel, mental ou physique. Sur le circuit de la randonnée contée et chantée, qui passe par les papeteries Vallée, tout le monde marchera au même pas le dimanche 26avril. Le rendez-vous est fixé à 13h30 sous l’arche du conseil général, au terrain des sports du Prat Ellès, à Belle-Isle-en-Terre. Départ à 14h. «Il y a les accompagnateurs. On fait aussi appel aux valides pour surmonter certains obstacles». Après une bonne heure de marche, la randonnée reprendra son souffle sur le site des papeteries. «On aura six animateurs sur site pour des ateliers de boccia (pétanque), sarbacane et tir à l’arc». Le handicap restera aux vestiaires de ces ateliers. Tout le monde pourra s’initier à ces activités sportives. «Après, on retournera tranquillement». Le retour au village de la Rando Muco est prévu pour 17h.

Un sujet encore tabou

Pour la commission sport et handicap du conseil général, la Rando Muco est un test grandeur nature. «On va essayer de faire la même chose en juin au championnat de France de cyclisme à Saint-Brieuc». Un premier pas a déjà été fait pour les vacances de Pâques avec Cap Sports Vacances. Des stages pour les personnes handicapées ont été mis en place dans la région de Saint-Brieuc. «Le sujet reste encore très tabou. On n’arrive pas encore à avoir une cartographie du handicap. Certains clubs n’ont pas la capacité à accueillir les personnes en situation de handicap: le matériel inadapté, le manque de formation… Ça commence à remonter doucement. La commission sport et handicap essaie de leur ouvrir la porte de ces clubs. On a comme objectif de ne plus laisser ces personnes en situation d’isolement», conclut Noëlla Philouze.

La rando Muco, le dimanche 26avril, au départ de Belle-Isle-en-Terre. Pour tout renseignement, tél.02.96.45.83.56. Site internet: www.randomuco.org