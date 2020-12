A la découverte de VTF, L'Esprit Vacances !

Listen to this article Listen to this article





Au fil des saisons, dans les plus belles régions de France, VTF « L’Esprit Vacances » accueille les vacanciers en famille, en duo, en solo, entre amis ou en groupe, dans ses villages à taille humaine : quarante-sept villages et résidences proposent ainsi des séjours tout compris à la mer, à la montagne ou à la campagne. VTF propose également des séjours pour les juniors (séjours de 4 à 17 ans en France et à l’étranger, développés sous la marque Cap au Sud), les scolaires (11 villages et résidences de vacances accueillent des classes de neige découverte à thème ou en liberté), les groupes et séminaires. En 2009, ce sont près de 23 000 familles (dont 1 900 familles espagnoles et belges) qui ont été accueillies et 1 210 groupes. Attentive à l’évolution des comportements et de la demande, VTF « L’Esprit Vacances » fait évoluer régulièrement ses prestations et ses thématiques, parallèlement à un plan patrimoine de modernisation de ses villages.

Un accès en 3 clics

Le nouveau site de VTF « L’Esprit Vacances » est en ligne depuis le 15 mars : www.vtf-vacances.com. Disponible en 3 langues (français, espagnol, anglais), il a été entièrement repensé et relooké : nouvelle ergonomie, nouvelles couleurs et nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle image répondait à une attente de la part de VTF dont les ventes se font aujourd’hui pour 5% via internet, et dont l’objectif est d’atteindre les 10% à court terme. L’accent a été mis tout particulièrement sur l’information et l’interactivité :

L’information : grâce à une charte graphique allégée et améliorée, les internautes peuvent consulter l’annuaire des villages par cible (famille, duo, solo, groupe), séjours en France et à l’étranger. La carte de France située à droite permet également une recherche simplifiée par destination. L’interactivité : avec un accès plus direct et plus de lisibilité, le site permet de choisir, réserver et payer son voyage en ligne (villages en famille, en duo, en solo). En une, « les ventes flash », « promos du jeudi » et « séjours coups de cœur » orientent l’internaute vers les réservations les plus importantes. Parallèlement, une rubrique « recherche par bons plans », remise à jour régulièrement, permet de sélectionner l’actualité des bonnes affaires.

