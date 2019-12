À la conquête de l’Europe à tour de bras

« Le handicap n’empêche ni de rêver ne de se réaliser, encore moins de travailler ». Tel est le leitmotiv d’Yves Pucheral, membre du « Réseau Entreprendre 94 » et co-fondateur de l’association AFPAAPH, et Guy Genin, membre de la Fédération Handisport et secrétaire de P.C.H.

Le 14 mai prochain, ils partiront tous deux de Constanta (Roumanie) pour un raid cycliste de 3300 km à travers 8 pays européens, en « handbike », à la seule force des bras dans la mesure où ils sont tous les deux paraplégiques… et ce dans le but de « montrer que le handicap n’est pas une fin en soi ». Arrivée prévue à St-Nazaire le 15 juillet.

« L’esprit du projet n’est pas d’effectuer un exploit sportif ou de se lancer un défi fou, mais de porter un message d’espoir pour les jeunes et les moins jeunes qui sont confrontés au handicap suite à un accident ou une maladie, commentent les organisateurs. En un mot, c’est une randonnée de la solidarité. Par leur présence et leur soutien moral, des cyclistes de tous bords accompagneront ces deux sportifs et participeront avec eux à la valorisation de la pratique handisport et à l’intégration des personnes handicapées dans le sport comme dans la vie professionnelle ».

Cet événement est organisé par P.C.H (Promotion Cyclisme, Handisport), le réseau Entreprendre et le Comité Régional Île-de-France Handisport. Plus d’infos sur : www.reseau-entreprendre.org