A Grasse, les lycéens se mobilisent pour mieux comprendre le handicap

A l’occasion de la journée de mobilisation du handicap qui s’est déroulée vendredi dernier, élèves et professeurs du lycée de Tocqueville ont participé à des ateliers pratiques et suivi des conférences Pendant que des lycéens parcouraient la cour et les couloirs de l’établisement en fauteuil roulant, d’autres s’essayaient à la course sur le stade. De nombreuses associations telles que l’Association des Paralysés de France, Handi-loisirs, l’azuréenne Sport adapté avaient dressé leur stand le temps de cette journée de mobilisation.

Dès 9 heures, les lycéens et les professeurs pouvaient assister à l’une des treize conférences qui se sont tenues au cours de la journée et participer à des ateliers comme un parcours en fauteuils roulants. Les élèves ont pu ainsi se mettre à la place d’un handicapé, se rendre compte des difficultés qu’il peut traverser par exemple pour se rendre aux toilettes ou à la cafétéria. Une marche sponsorisée a été organisée. Les élèves devaient trouver des entreprises afin qu’ils les parrainent. Pour chaque tour de stade, le parrain s’engageait à verser une somme symbolique (en général un euro) comme la Pépinière du Plan qui a soutenu moyennant deux euros le tour, le jeune Alaa. Ce dernier est à féliciter puisqu’il a réussi à obtenir près de 80 parrains. L’argent récolté sera reversé à l’association de l’École des chiens-guides d’aveugles. De plus, il s’est impliqué dans l’organisation de cette journée. En outre, il est « éco-délégué », c’est-à-dire qu’il s’occupe de sensibiliser les jeunes sur les petits gestes de la vie liés à l’environnement et participe également à l’Agenda du XXIe siècle, dont Tocqueville est le lycée pilote de ce projet. Il convient de faire des économies d’énergies au sein même du lycée.

(source Le Midi Libre)