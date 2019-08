A Cannes, Almodovar met la cécité à l’écran

Le dernier film d’Almodovar est sur les écrans cannois. C’est l’histoire d’un amour fou, dominée par la fatalité, la jalousie, la trahison et le sentiment de culpabilité. Le réalisateur espagnol met en scène un cinéaste qui a perdu la vue.

Dans l’obscurité, un homme écrit. Quatorze ans auparavant, un accident de voiture dans l’île de Lanzarote a été fatal à Lena, la femme de sa vie. Lui, y a perdu la vue.

Mateo Blanco en perdant la vue est devenu Harry Caine, pseudonyme sous lequel il signe désormais ses travaux littéraires et ses scénarios. Incapable désormais de tourner des films, Harry survit en se persuadant que Mateo Blanco est mort à Lanzarote aux côtés de Lena. Il vit grâce aux scénarios qu’il écrit, avec l’aide de son ancienne directrice de production, Judit García, et du fils de Judit, Diego, qui fait office de secrétaire, dactylo et guide d’aveugle.

Une nuit, Diego a un accident et Harry s’occupe du garçon. Convalescent, Diego demande à Harry de lui parler de l’époque où il se nommait Mateo Blanco….

Durée 2H09 mn

Interprètes:

Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar Plus