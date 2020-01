9èmes Jeux mondiaux d’hiver des transplantés : Du 12 au 17 janvier à la Chapelle d’Abondance (74)

Afin de sensibiliser le public au don d’organes et de rendre hommage à tous les donneurs, la World Transplant Games Federation (WTGF) et Trans-Forme, l’Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dyalisés, organisent du 12 au 17 janvier les 9èmes Jeux mondiaux d’hiver des transplantés. Ils auront lieu cette année en Haute-Savoie dans la station de la Chapelle d’Abondance.

Organisée tous les deux ans depuis 1978, cette compétition accueillera, pendant six jours, 240 participants âgés de 8 à 74 ans (sportifs transplantés et leurs accompagnateurs) qui représenteront dix-neuf pays à travers douze disciplines sportives.

Dans le même temps sera organisée la Nicholas Cup, événement ouvert à tous les jeunes transplantés du monde entier à condition qu’ils aient entre 4 et 17 ans et soient débutants. Elle accueillera cette année six enfants et adolescents qui seront encadrés pendant une semaine par des éducateurs pour découvrir différents sports d’hiver : ski, traîneau, raquettes, luge, moto-neige…

La Nicholas Cup a été créée en 1994 en hommage à Nicholas Green, jeune américain de 7 ans tué par balles lors d’un cambriolage en Italie cette année-là. En acceptant de donner ses organes, ses parents ont permis de sauver la vie de sept italiens.

Plus d’infos sur : www.transnoworld2014.org