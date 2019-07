9ème journée Conseil en image et coaching RH Pôle Emploi

La 9ème journée CONSEIL EN IMAGE ET COACHING RH, créée en France et organisée par Le Fonds de dotation EREEL, présidée par Christine SALAÜN, et Pôle emploi se tiendra le mardi 31 janvier 2012. Cette journée est dédiée non seulement aux femmes à faible revenu, bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux, aux personnes en situation de handicap, mais également aux demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés pour retrouver un travail après une longue période d’inactivité.

La journée est entièrement financée par le Fonds de dotation EREEL grâce à la générosité de ses partenaires et gratuite pour tous les demandeurs d’emploi en collaboration avec Pôle emploi. Le LYCEE ALBERT DE MUN – ECAMOD, situé dans un nouveau site du 11ème à Paris, accueillera dix femmes sélectionnées en amont par Pôle emploi, pour passer une journée placée sous le signe à la fois du professionnalisme et du partage en présence de différents partenaires bénévoles et de jeunes élèves souhaitant s’investir et développer les valeurs d’entraide et de générosité. De 10 à 17H00, elles participeront à divers ateliers et bénéficieront de conseils d’experts en ressources humaines et de spécialistes en estime de soi et en image :

L’atelier COACHING RH

Avant de créer avec son frère l’agence de photo et design sonore SETandSEE, Thomas MADRID a eu un parcours professionnel en tant que Chargé de mission pour l’insertion professionnelle et de DRH en coordonnant 52 RH. Il a ressorti sa casquette d’ex recruteur pour mettre ses compétences au service du Fonds de dotation EREEL. Il apportera son soutien à chaque candidate autour des thèmes suivants :

– Quelle orientation prendre pour sa carrière ?

– Savoir démarcher un futur employeur,

– Se présenter et convaincre.

L’Atelier IMAGE DE SOI

Cynthia FLEURY philosophe et psychanalyste (Professeur à l’American University of Paris et chercheur au Muséum national d’histoire naturelle/CNRS) dirigera cet atelier : comment avoir confiance en soi et savoir s’intégrer dans une entreprise.

Les Ateliers CONSEIL EN IMAGE

1/Atelier Maquillage – Conseils soins du visage et cours de maquillage suivant le poste recherché par l’école Internationale d’Esthétique et de Parfumerie Régine FERRERE.

2/Atelier Soins des mains et des ongles – L’importance générale des mains pendant un entretien par Nathalie GAMGANI.

3/Atelier Coiffure (coupe – brushing) par Nicolas BRAULT.

4/Atelier Conseil en style – Choix des couleurs en harmonie avec la candidate, sa morphologie et le style vestimentaire adapté à l’emploi recherché par le Lycée ALBERT DE MUN – ECAMOD.

Grâce aux différents ateliers et à l’accompagnement des conseillers Pôle emploi, sur 60 femmes, 25 demandeuses d’emploi de longue durée ont retrouvé un emploi (CDD et CDI confondus) et 35 sont en attente de réponse suite à des entretiens. Toutes s’accordent sur le fait que cette journée leur procure des conseils concrets et une seconde énergie pour s’attaquer au marché du travail et mener une recherche active quand parfois, face à l’envoi de nombreux CV, laissés souvent sans réponse, le découragement se fait sentir.

Pratique

Toutes les infos sur www.ereel.org

Le mardi 31 janvier 2012 entre 10 H et 17 H.

LYCEE ALBERT DE MUN – ECAMOD 81 Ter, rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 PARIS