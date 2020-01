90% des jeunes enseignants ne s’estiment pas formés au handicap

Selon une enquête du syndicat SE-Unsa les jeunes enseignants estiment à 90% qu’ils ne sont pas formés à l’accueil des enfants en situation de handicap. 45 % disent ne pas bien savoir faire progresser les élèves en difficultés.

Si les trois quarts d’entre eux disent « s’éclater » dans leur métier, plus des deux tiers estiment que leur formation professionnelle les a peu ou pas du tout préparés aux réalités du terrain. « Les réponses sur la question du handicap ne nous ont pas étonnés. En formation initiale et continue, il n’y a rien. Toutes les écoles, voire toutes les classes, ont maintenant un ou deux élèves handicapés et nos collègues ne savent pas faire. C’est une difficulté », commente le secrétaire général du SE-Unsa, Christian Chevalier. Pour le syndicat, « les nouveaux enseignants

sont très demandeurs d’une nouvelle façon de travailler », car 85 % des sondés « souhaitent travailler en équipe » et si 48 % jugent les notes nécessaires, 45 % pensent le contraire.

« Les jeunes enseignants sont désormais nombreux à s’interroger sur la notation et cela m’a surpris », a relevé M. Chevalier. « L’appel de l’association Afev à la suppression des notes en primaire a rendu ce débat de plus en plus pertinent en le liant à la difficulté scolaire », a-t-il ajouté. L’Afev est une association qui regroupe plus de 7 000 étudiants apportant du soutien scolaire à autant d’élèves de milieux populaires.