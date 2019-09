La commission Communication avec les familles du réseau R4P organise des réunions d’échange entre professionnels et parents d’enfants et d’adolescents en situation de handicap, sur des thèmes variés. Ces réunions sont organisées à Saint-Etienne, Grenoble et Lyon et sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par un débat ayant trait aux « droits et aux devoirs ». Ces échanges serviront de base à la rédaction de plaquettes d’information à destination des professionnels et des parents.

La prochaine réunion aura pour thème la Pédopsychiatrie, et aura lieu le 9 juin 2010 à 20h30 au CAMSP de la Duchère.

L’objet de cette réunion est d’identifier le gap entre les attentes des parents et des professionnels du médico-social, et ce que proposent les professionnels de santé.

Les thèmes suivants y seront abordés :

– La représentation du pédopsychiatre chez les parents : celui qui vaposer le diagnostic ?

– Le mode de travail du pédopsychiatre : pas de diagnostic rapide mais plutôt inscrit dans le temps ?

– L’accès au traitement médicamenteux : le pédopsychiatre point de passage obligé ?

– Positionnement du pédopsychiatre / neuropsychiatre / neuropédiatre ?

– Collaboration entre le sanitaire, le médico-social et le secteurlibéral autour des méthodes ?

– Qu’est-ce qui distingue un CMP des établissements MS dans l’accompagnement des enfants ?

– Règles d’accès aux dossiers ?

Mercredi 9 juin 2010 à 20h30

Entrée libre sur Inscription Au CAMSP de la Duchère 104 rue Fournier 69009 LYON

Information et Inscriptions : contact@r4p.fr