9 août 2010

Lundi 9 août, dès 5h00, Rhônexpress permettra de rejoindre le centre-ville de Lyon (gare Part-Dieu) à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en moins de 30 minutes garanti dans les 2 sens.

Avec une fréquence de 15 minutes entre 6h et 21h et un service quotidien de 5h à minuit, Rhônexpress fonctionnera 365 jours par an.

Pensé comme la salle d’embarquement d’un aéroport, Rhônexpress a été conçu pour offrir un voyage agréable et fournir les services essentiels aux passagers : information dynamique et en temps réel dans

les rames (présentant notamment les horaires d’avion), personnel d’accueil à bord, aménagements dédiés pour les bagages, …

Venez à la rencontre des premiers voyageurs de Rhônexpress ! Rendez-vous lundi 9 août !