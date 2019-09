8s Journées Rondeurs et Bien-être à Brides-les-Bains les 10 & 11 octobre

Les Journées Rondeurs et Bien-être de Brides-les-Bains abordent les vrais problèmes liés au surpoids et proposent des solutions. Chirurgie réparatrice, psychologie, discrimination, gourmandise, déséquilibre alimentaire : les 10 et 11 octobre, les Journées Rondeurs et Bien-être permettront aux hommes et aux femmes qui souffrent d’obésité d’échanger avec une trentaine de professionnels. Médecin, chirurgien, diététicien, thérapeute, membre d’association, mais aussi coiffeur et visagiste viennent informer, former, conseiller, témoigner, soutenir et surtout écouter. 40 ateliers et conférences gratuits accessibles à tous sur deux jours. Objectif : s’accepter, se faire plaisir mais surtout se réconcilier avec son poids, avec soi…

Brides-les-Bains, le Village pour Maigrir®, innove et enrichit sa prise en charge. La station thermale multiplie en effet les événements de mars à octobre pour doper le moral de ses curistes et les former au « bien maigrir ». Les 10 et 11 octobre prochains, les Journées Rondeurs et Bien-être abordent de façon ludique les problèmes liés au surpoids. Tout un village se mobilise pour qu’un séjour à Brides soit source de plaisir, de découverte et d’enrichissement personnel.

Avec les Journées Rondeurs et Bien-être, les 10 et 11 octobre prochains, tous les acteurs de Brides s’unissent pour apporter des réponses à l’ensemble des problèmes de l’obésité. 40 ateliers gratuits animés par des professionnels permettront de donner aux intéressés quelques clés de compréhension de soi. Une solidarité qui s’inscrit dans la volonté d’une perte de poids efficace et surtout durable. Avec un seul outil : des échanges de qualité pour faciliter le transfert de connaissances.

Se faire plaisir, tel est aussi le propos des Journées Rondeurs et Bien-être. Pendant deux jours, on apprend à s’habiller, à tirer le meilleur parti de soi, avec des ateliers de «mise en beauté». Là, des visagistes et conseillers en image proposent des cours de maquillage, de coiffure ou d’harmonisation des couleurs de vêtements. Ludique et utile… Cette saison, Brides met en oeuvre une charte qualité. Elle est partagée par tous les intervenants de Brides. Cette charte permet d’enrichir et homogénéiser la prise en charge globale du curiste (accueil, information, diététique, activité physique, accompagnement

psychologique). Dans ce cadre, et pour la première fois dans le thermalisme, la commune et l’office de tourisme ont mobilisé tous les acteurs de la station pour introduire cette saison un « Passeport Santé ». Ce livret de prescription médicale intègre tous les

facteurs qui conduisent à l’amaigrissement.

Remis gratuitement par le médecin thermal, il se veut aussi un outil d’accompagnement personnel vers le mieux être. Plusieurs actions sont mises en place par la station : un groupe de parole animé par une psychologue tous les lundis, une conseillère en séjour aide les curistes à mettre en place leurs programmes d’activités, les hôteliers organisent des ateliers cuisine, le coaching « Je suis capable de réussir » est proposé une fois par semaine…

Les Journées Rondeurs et Bien-être confirment bien la vocation de la station thermale de Brides- les-Bains, référente dans le traitement du surpoids. Résoudre les problèmes de l’âme pour éliminer le malaise physique.

Repères

• 8es Journées Rondeurs et Bienêtre deuxième, session

Samedi 10 & dimanche 11 octobre de 9h00 à 12h45 et de 14h00 à 18h30

– accès gratuit et sans inscription préalable

– programme complet téléchargeable sur le site : www.brides-les-bains.com

Lieux : Grand Hôtel des Thermes et Thermes de Brides-les-Bains

• Office du Tourisme de Brides-les-Bains BP 28 73572 Brides-les-Bains Tél. : 04 79 55 20 64 E-mail : contact@brides-les-bains.com Organisation : KOBE

Tél. : 04 78 43 56 56

• Brides-les-Bains, le Village pour Maigrir® La station thermale est leader dans le traitement du surpoids et de l’obésité.

Ces cures proposent une prise en charge globale sur 6, 9 ou 18 jours. Tous les acteurs de la station sont aux petits soins pour aider le curiste à atteindre son objectif. La saison thermale se déroule du 9 mars au 31 octobre 2009.

• Les Etablissements Thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes ont reçu l’agrément pour les orientations suivantes :

– AD, Appareils Digestifs : traitement de l’obésité et d’affections métaboliques résultant de la surcharge de poids.

– RH, Rhumatologie : traitement des douleurs articulaires telles que l’arthrose, les affections du dos ou les rhumatismes.

• Brides-les-Bains est située au coeur des Alpes, en Savoie, dans la vallée du Doron de Bozel, à la porte du parc national de la Vanoise.