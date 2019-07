8ème semaine étudiante pour l’autonomie des personnes handicapées à Clermont-Ferrand

Pour la huitième année consécutive, l’association Handi-Sup Auvergne organise une semaine étudiante pour l’autonomie des personnes handicapées du dimanche 20 au jeudi 24 mars. Objectif : faire connaître ses actions auprès du milieu étudiant, des entreprises, des administrations et du grand public.

Événement phare : le Forum Emploi Aide techniques et Aides Humaines, une première de ce type en Auvergne. Ces forums auront lieu dans le Grand hall Polydrôme, place du 1er mai à Clermont-Ferrand, de 10 heures à 19 heures. L’entrée est libre sans réservation. L’évènement est destiné à toutes personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi, d’une formation ou de solutions techniques pour y parvenir.

C’est l’occasion pour les entreprises, collectivités locales et services de l’État de venir échanger avec des lycéens, étudiants ou diplômés en situation de handicap et d’évoquer leurs recrutements prévisionnels et leurs opportunités de carrière.

Handi-sup est une association loi 1901 et permet aux lycéens en situation de handicap d’accéder a l’enseignement supérieur pour y acquérir une formation qualifiante qui conduise à un emploi, de trouver leur juste place dans la société en bénéficiant, grâce au soutien de l’association, d’un accès à leur droits et des conditions favorables a une vie sociale. L’association gère également dans le département du Puy de Dôme, un service d’accompagnement à la vie sociale ouvert aux lycéens, étudiants et diplômés en situation de handicap qui ont été orientés par la CDAPH (Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) dont ils dépendent.