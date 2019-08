8e édition du Festival Européen Théâtre et handicap: quand le handicap s’impose par le travail qu’il propose…

En 2003, l’année européenne des personnes handicapées créée une vague de mobilisation et de manifestations en Europe autour de la question du handicap. En 2010, du 5 au 15 octobre, l’association Orphée organise, pour la huitième année consécutive, le Festival Européen Théâtre et Handicap au Théâtre Montansier à Versailles. Rencontre avec Michel Reynaud, directeur du festival.

Comment êtes vous devenu directeur d’Orphée ?

Avec une double formation d’éducateur spécialisé et de théâtre, j’ai fait très jeune le choix de travailler mon métier artistique avec des personnes handicapées. Et cela dure depuis quarante ans… J’ai imaginé, dans les années 80, de créer un vrai projet professionnel artistique et c’est ainsi qu’est né l’AST artistique « Théâtre Eurydice » qui accueille 64 personnes handicapées mentales et leur propose un vrai projet artistique. Depuis 24 ans, cette structure permet aux personnes handicapées d’exercer les métiers du théâtre : réalisation de costumes, de décors, acteurs… au sein d’un vrai théâtre. Orphée est une association indépendante depuis 2005, R. Boulanger en est le président et j’en suis directeur artistique.

C’était une démarche novatrice ?

Nous avons été parmi les pionniers qui pensaient que des personnes handicapées pouvaient faire un véritable travail artistique. En 2003, Jean-Daniel Laval, le directeur du Théâtre Montansier qui a déjà programmé des pièces d’Eurydice, nous propose de montrer notre travail pendant une semaine. Un festival en somme. La dynamique de l’année européenne des personnes handicapées a permis de développer des partenariats, en particulier avec le Crédit coopératif qui nous a donné les moyens d’accueillir dans de bonnes conditions les compagnies invitées. Nous avons aussi travaillé avec Rachel boulanger, comédienne et présidente de l’ADAPEI des Yvelines.

Quels sont les liens entre Orphée et Eurydice ?

Orphée gère Eurydice et, en retour, le festival donne à l’association un impact international.

A quand remonte la première édition ?

La première édition remonte à 2003, et le programme se déroulait sur une semaine. Aujourd’hui le festival dure environ deux semaines, pour des questions de gestion technique. En effet, nous travaillons plus en dynamique avec les compagnies invitées et il leur faut parfois du temps pour répéter, installer les décors. »

Qu’attendez-vous de l’édition 2010 ?

Cette 8e édition a deux buts. Montrer qu’au niveau international, il y a une vraie culture artistique et que les personnes handicapées peuvent pratiquer ces métiers de manière plus qu’honorable. C’est une vitrine pour ces compagnies qui peuvent ainsi montrer leur travail. Nous arrivons à faire venir les promoteurs et les décideurs du milieu théâtral, les personnes qui achètent ces spectacles pour que ces compagnies aient leur place dans les théâtres d’Europe. Pour le Théâtre, c’est une manière d’ouvrir la saison avec succès, et d’obtenir ce succès à travers le handicap. Le pari de Jean-Daniel Laval est donc largement payé de retour puisque les troupes handicapées font venir le public dont la moitié est composée de personnes lambda qui oublient vite le handicap au profit des artistes eux-mêmes. Le handicap s’imoose par le travail qu’il propose.

Programme

Mardi 5 octobre 2010 – 20h30

SUR LE FIL de Sophie Forte, présenté par l’atelier Théâtre Actuel, la comédie bastille et Lycoprod (Théâtre France)

Vendredi 8 octobre 2010 – 14h30 et 20h30

WELCOME MISTER CHAPLIN, présenté par le Théâtre Eurydice (Théâtre France)

Samedi 9 et dimanche 10 octobre – 14h à 17h

LA MUSIQUE À LA PORTÉE DE TOUS présenté par Musique et Handicap 78 (Musique – Chant – Danse – France) au Chapiteau du quartier de Porchefontaine

Mardi 12 octobre 2010 – 20h30

ROMEU E JULIETA, d’après la pièce de William Shakespeare. Présenté par Grupo Dançando Com a Diferença (Danse contemporaine – Portugal)

Mercredi 13 octobre 2010 – 20h30

CHARLATANS ! le nouveau spectacle des Ashton Brothers, présenté par Quartier Libre Productions (Théatre de variétés – Pays-Bas)

Jeudi 14 octobre 2010 – 20h

YO, TAMBIÉN, fespagnol de Álvaro Pastor et Antonio Naharo (cinéma – Espagne

Vendredi 15 octobre 2010 – 14h30 et 20h30

Tour de chant de Steve Waring, présenté par Victorie Music (musique – France)

Mardi 5 avril 2011 à 20h

STAFF BENDA BILILI « TRÈS TRÈS FORT » Ne sommes-nous pas tous handicapés ?

(musique – Congo)

Coups de cœur

Welcome mister Chaplin

Inspiré des grandes scènes des films de Charlie Chaplin, ce spectacle théâtral muet restitue toute l’ambiance de poésie, d’humour, de naïveté, chère au grand mythe britannique. « Charlot était un marginal à sa manière, explique Michel Reynaud, une sorte de personnage « handicapé », car toujours en dehors du temps… Théâtre pour tous publics à partir de 7 ans

Site web: www.cat-eurydice.asso.fr

Romeu e Julieta

Une chorégraphie d’Arthur Pita d’après la pièce de William Shakespeare. Composée de douze danseurs dont huit sont déficients physiques, intellectuels et sensoriels, cette compagnie, basée à Madère au Portugal, propose un ballet contemporain dont la chorégraphie moderne est belle et émouvante. A partir de 12 ans. Site web : www.aaaidd.com

« Charlatans ! », le nouveau spectacle des Ashton Brothers

Le handicap, l’a-normalité, la différence sont, en ce spectacle, les thèmes abordés avec élégance dans un bel équilibre de sarcasmes et de rires tendres ou éclatants. Ce spectacle est déjanté, décapant, enthousiaste. Le numéro avec les fauteuils roulants est extraordinaire, on passe du burlesque au côté le plus dramatique en un clin d’œil. Spectacle sans parole. A partir de 12 ans Site web : www.ashtonbrothers.nl

Yo Tambien

Film espagnol de Álvaro Pastor et Antonio Naharo avec Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro-Santi…

Daniel, 34 ans, est le premier trisomique européen à avoir obtenu un diplôme universitaire.

Il débute un emploi dans un centre social à Séville où il fait la connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait instantanément et devient l’objet de toutes les attentions, au travail et dans leurs familles. Mais la situation ne manque pas de se compliquer quand Daniel tombe définitivement amoureux de Laura. A partir de 15 ans

Steve Waring en concert

“A ta naissance en 1988, le moustique trisomique t’a piqué, mais aussi, le papillon de la musique. Ici, avec ton père, tu joues de la trompette, bâton de pluie, du cigare (sirène), des percussions en chantant quelques refrains aussi.” Steve Waring (duo avec Arthur). Tout public à partir de 3 à 5 ans. Site web: www. stevewaring .com

” Ne sommes-nous pas tous handicapés ? ” par Staff Benda Bilili

Staff Benda Bilili ne ressemble à rien de connu. Cet orchestre originaire de Kinshasa (Congo) est composé de huit chanteurs /guitaristes paraplégiques qui produisent une musique d’une émotion rare, avec des échos des blues ancestraux qu’ils rythment avec des réminiscences funk. Staff Benda Bilili véhicule un message universel, à la fois émouvant et plein d’espoir.

Pratique

Du mardi 5 octobre au vendredi 15 octobre 2010

Au théâtre Montansier

13, rue des Réservoirs à Versailles

Théâtre accessible aux personnes à mobilités réduite

Réservation à partir du 24 août 2010 – 01 39 20 16 16

Prix des places : Plein tarif 12€ et 16€ / Tarif réduit 8€,

Contact festival – Association O.R.P.H.É.E.

1, rue Madame – 78000 Versailles

Tél/fax: 01 39 51 19 27

Site : www.orpheefestival.com E.mail : contact@orpheefestival.com