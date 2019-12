Les lundi 29 et mardi 30 juin, le réseau Cheval et Différences organisera la 8e édition des « Jeux équestres Cheval et Différences » au Centre équestre de Lathus dans la Vienne (86). Un événement destiné à promouvoir les activités équestres adaptées mais également à rassembler les acteurs du milieu du cheval, pour permettre aux personnes en situation de handicap déjà cavalières, ou curieuses de l’animal de profiter des apports qu’offre le contact avec le cheval.

Au programme :

– Des promenades en calèche.

– Des ateliers variés : voltige, attelage, parcours d’extérieur à cheval, Equifun, mais aussi au-delà du cheval (kayak, cirque, sarbacane, atelier de créativité…).

– Un défilé sur le thème du western ouvert à tous.

– Des formations destinées aux enseignants et encadrants sur le thème de l’accueil des personnes en situation de handicap.

– Des épreuves sportives et un spectacle pour les cavaliers déjà expérimentés.

Pour en savoir plus cliquez ici.

Et pour vous inscrire aux différents ateliers ou au défilé, cliquez ici. Inscriptions avant le 12 juin.