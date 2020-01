83 % des Français désemparés face à la dépendance

Le sondage Viavoice – Autonomic* révèle que « 42 % des Français associent en priorité le grand âge à la perte d’autonomie ». Le grand âge est d’abord assimilé à ses maux et tout particulièrement à la dépendance, récemment instituée « 5e risque de protection sociale ». Corollaire du vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées dépendantes augmentera de 50 % d’ici 2040 d’après l’INSEE. La solidarité collective doit donc nécessairement être repensée pour faire face à ces nouvelles mutations. Et si les Français estiment à 83 % que la prise en charge d’une personne en perte d’autonomie serait « assez difficile (42 %), voire très difficile (41 %) en terme d’organisation », il convient de pouvoir les informer, les aider à trouver des solutions. C’est le principal objectif du salon Autonomic Paris.

Autonomic Paris accueillera les 4e Assises Nationales de l’Accessibilité, les 6e Assises Nationales de la Vie Autonome ainsi que des conférences et forums pour débattre de l’actualité sociale 2010. Il réunira les solutions existantes pour répondre aux attentes des personnes handicapées et âgées dépendantes concernant leur habitat, les transports, les services à la personne, l’emploi, l’éducation, la formation, la culture…

De nombreuses nouveautés seront présentées par les 400 exposants, donnant des réponses concrètes pour améliorer l’autonomie au quotidien.

À tous les âges de la vie, la dépendance est un des grands défis de notre société. « Seuls 16 % des Français se sentent capables de s’organiser face à la perte d’autonomie d’un proche* ». Une

problématique qui exige des réponses efficaces et tangibles dans les années à venir, tant du secteur public que des acteurs privés.

* Sondage exclusif Viavoice – Autonomic

AUTONOMIC PARIS 2010, salon professionnel et grand public, aura lieu les 9-10-11 juin à Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 4.

Entrée gratuite pour tous. Avec plus de 400 exposants, de nombreuses animations thématiques, Autonomic Paris est le salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la dépendance.

Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 4

LES 9-10-11 JUIN 2010