8 juin 2009

Ce séminaire se propose de présenter la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé – Version pour enfants et adolescents (CIF-EA) conçue pour améliorer la prise en compte des spécificités des situations des nourrissons, des enfants et des adolescents et d’explorer quelques pistes pour de possibles applications.

Intervenant(s) : Marie Cuenot, attachée de recherche au CTNERHI

Renseignements complémentaires :

CTNERHI – 236bis rue de Tolbiac – 75013 Paris – France

Tél : (33) 01 45 65 59 40

Non-adhérent : 350 € – Adhérent : 320 € – Etudiant : 80 €