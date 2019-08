8% des salariés et 15% des chômeurs français sont en situation d illettrisme

Selon une enquête menée par l’Agence nationale de Lutte contre l’Illetrisme (ANCLI), plus de 3 millions de Français de 18 à 65 ans ne maîtrisent pas les compétences de base ( lire, écrire, compter). Pourtant, plus de la moitié d’entre eux ont un emploi. Ce qu’on considère comme acquis après la scolarité n’a rien d’une évidence. Or, dans l’entreprise, les nouvelles formes de travail rendent ces compétences de base quasi incontournables. Dans ce domaine, les besoins en formation se développent et la pédagogie se renouvelle.

Après son dernier numéro sur l’alternance, le magazine « Débat Formation » consacre son 4ème numéro à l’illettrisme au travail dans un dossier spécial

intitulé : « Les savoirs de base revisités par l’entreprise ».

A la une de ce dossier de fond :

Une analyse de l’ANCLI sur les résultats de son enquête suivie d’une interview de Florence MOURLHON-DALLIES, maître de conférences à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle sur la nécessité d’être formé à la pratique du français en situation professionnelle.

Mais aussi, un focus sur des actions menées par AGEFOS-PME, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), le FAF Propreté ainsi que la société MONIN afin de pallier l’illettrisme des salariés et des branches professionnelles.

Egalement au sommaire de ce 4e numéro :

– Un face à face entre François JEGOU, Directeur de Strategic Design Scenarios et Olivier LIAROUTZOS, Directeur de l’Observatoire Régional des Métiers PACA sur le concept de 27ème région : le cheval de Troie de l’innovation ;

– Une interview de Didier RIDORET, Président de la Fédération française du Bâtiment, sur les perspectives d’embauche du secteur du bâtiment ;

– Des mesures phares et des initiatives exemplaires menées en régions ;

– Des analyses sur la réforme de la formation professionnelle face à la crise ;

– Un best of d’ouvrages et de sites web à consulter ;

– Et toujours, le bloc-note de Philippe CAÏLA, directeur général de l’AFPA, intitulé « L’orientation naquit un jour de la complexité »