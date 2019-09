8 & 9 octobre 2010

Le Centre de Congrès de Montpellier (Hérault) reçoit des experts de toutes disciplines pour échanger sur le thème du corps vieillissant les 8 et 9 octobre 2010. Sciences exactes, sciences humaines et sociales, religion : les 3e Assises du Corps Transformé proposent une vision qui se veut « transversale originale de la problématique du vieillissement, une approche humaine détachée de tout corporatisme professionnel ». A noter dans votre agenda.

« La vieillesse, c’est une mauvaise histoire ; je vous conseille de l’éviter si vous le pouvez ! » lançait en mai dernier à Cannes Woody Allen, pour la sortie de son nouveau film. Regard d’artiste sur le corps vieillissant, à confronter à l’approche du médecin, à celles du sociologue et de l’historien, du juriste et du psychologue, pour trouver des réponses dans l’échange, construire ensemble une peinture éclairée et sensible de la vieillesse.

Tel est l’objectif des 3e Assises du Corps Transformé organisées au Centre de Congrès de Montpellier par le Centre Européen d’Etudes et de Recherche Droit et Santé (Université Montpellier 1) et le Club Villandry, association de chirurgiens plasticiens.

Durant ces deux jours, il sera notamment question des stigmates physiques de la vieillesse, de la sexualité des seniors, du vieillissement cellulaire, du « pouvoir gris », de la recherche pharmaceutique, de la tutelle ou encore de la fin de vie

Rappelons que Les Assises du Corps Transformé ont lieu pour la 3e année consécutive à Montpellier. Elles font intervenir des chercheurs et des spécialistes de toute la France devant un auditoire professionnel et le grand public, séduit par l’approche interdisciplinaire et les thèmes programmés : le visage en 2008, le genre en 2009. A ce propos, Les Regards croisés sur le Visage ont donné lieu à la publication d’un ouvrage éponyme aux éditions « Les Etudes Hospitalières ».

Infos pratiques

Les Assises du corps transformés

Le Corum, Montpellier

Jours et heures : 8 et 9 octobre 2010, 8h30-18h00 et 8h30-17h30

Droits d’inscription : 90 euros.

Renseignements : CEERDS – 04 67 61 51 85.

Formation agréée cat. 1 (16 pts formation continue de la SOFCPRE).