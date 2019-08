Le salon Handica 2011 aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2011 à Lyon, Eurexpo. Avec plus de 280 exposants sur 15 000 m² d’exposition, HANDICA 2011 est le salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la dépendance pour une meilleure autonomie des personnes, à domicile et/ou en institution.

Salon professionnel et grand public, il s’adresse :

aux industriels, fabricants et revendeurs d’aides techniques et de matériels adaptés,



aux établissements sociaux et médico-sociaux,



aux professionnels de la santé et du social, aux collectivités,



aux utilisateurs – personnes handicapées, personnes âgées dépendantes et à leur entourage.