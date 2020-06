7e Journée Européenne de la Dépression sur le thème « Dépression et Travail »

L’Association France-Dépression et ses partenaires, organisent Jeudi 21 octobre sur la Place de la Défense la 7e Journée Européenne de la Dépression (JED). Ce rendez-vous annuel réalisé sous le patronage du Ministère de la Santé et des Sports et avec le soutien de l’INPES est placé cette année sous le thème de la Dépression et le Travail. Au programme : un village d’informations, des animations artistiques, ateliers-débat et conférences thématiques. Manifestation gratuite ouverte au public de 8h30 à 19h00.

Principal objet de la JED : promouvoir, dans tous les pays d’Europe, une journée consacrée à la prise de conscience de l’importance des troubles dépressifs et affirmer une volonté commune d’exiger les solutions les mieux adaptées.

En 2020, la dépression sera la 1ère cause mondiale d’invalidité, après les maladies cardio-vasculaires, tous âges et sexes confondus. Aujourd’hui, la dépression est déjà la 2ème cause d’invalidité pour les 15-44 ans. (H/F)

POURQUOI ?

☼ Lutter contre les a priori (stigmatisation) et promouvoir la santé mentale

☼ Poursuivre et intensifier les efforts d’information du public

☼ Instaurer un dialogue entre les patients et les professionnels

☼ Améliorer la formation de tous les acteurs, et notamment les généralistes et travailleurs sociaux

☼ Donner la priorité à l’information de la famille et des proches

☼ Impliquer les politiques et les organismes internationaux (OMS et FMSM – Fédération Mondiale de ma Santé Mentale)

POUR QUI ?

L’événement concerne le grand public, les professionnels de la santé (médecins généralistes, médecins du travail, psychiatres, psychologues, infirmiers) et les associations de patients. Elle cible plus particulièrement les salariés, les directeurs d’entreprises et les directeurs des ressources humaines. Elle touche également le monde politique par l’impact que la dépression a sur les patients, leur famille, la société, et l’économie toute entière.

PAR QUI ?

La Journée Européenne de la Dépression a été créée en 2003 par l’organisation non gouvernementale « European Depression Association » co-fondée par l’Association France-Dépression, dont le siège est situé à Bruxelles. Cette manifestation nationale est organisée en France par l’Association France-Dépression créée en 1992 à l’initiative d’un groupe composé de patients, de membres de leur famille et de leur entourage, ainsi que de professionnels de la santé. Depuis, l’Association est devenue un acteur essentiel pour la promotion de la santé mentale en France et en Europe. Elle compte 4 Associations Régionales : en Bourgogne, Normandie, Lorraine et Centre.

DEPUIS QUAND ?

1ère Journée Européenne de la Dépression le 7 octobre 2004 : à l’Hôpital Sainte-Anne

2e Journée Européenne de la Dépression le 5 octobre 2005 : à l’Hôpital Européen Georges Pompidou

3e Journée Européenne de la Dépression le 6 octobre 2006 : au Palais du Luxembourg, avec le parrainage de la Présidence du Sénat.

4e Journée Européenne de la Dépression le 9 octobre 2007 : au Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sous le patronage et en présence de Madame la Ministre Madame Roselyne Bachelot-Narquin.

5e Journée Européenne de la Dépression le 11 octobre 2008 : sur les quais de Seine avec le patronage du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que de l’Hôpital Sainte-Anne.

6e JED les 7, 8 et 9 octobre 2009 : avec une journée d’information phare le 8 octobre à Paris, rue de Caumartin et un concert de Gospel à l’église de la Madeleine le soir, toujours sous le patronage du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Plus d’infos sur les autres pays : www.edaweb.eu

Stands 6ème JED, Rue Caumartin, Paris 9ème (2009)

LES LIEUX :

PARIS (France-Dépression et ses associations partenaires)

Le jeudi 21 octobre 2010

8h30 à 19h : Journée d’information grand public, de prévention et de déstigmatisation sur la place de la Défense, La Défense (92).

Le thème national de la Journée : « Dépression et Travail » s’inscrit dans le thème européen : « En finir avec la dépression – plus jamais seul dans la foule ».

Un village d’information et d’animations composé de 12 stands (9 pôles d’informations, un espace détente et relaxation, un café associatif et un point presse).

Ateliers/débats et conférence thématiques animés par des professionnels dans les salles de réunion de grandes entreprises ayant leur siège à la Défense (en cours).

La souffrance au travail, où en sommes-nous depuis un an ? Le point sur l’avancement des bonnes pratiques.

Programme des ateliers et conférences thématiques :

 10h – 11h30 : « Professionnels : de la performance à l’absurde, retrouvez un regard juste »

 12h30 – 14h : « Imaginez-vous sans stress », débat sur ce que pourrait être votre vie sans anxiété.

 14h30 – 16h : « Devenez vôtre meilleur ami ou l’acceptation inconditionnelle de soi ».

 16h30 – 18h : « La souffrance au travail, quelles avancées depuis un an ? Le point sur les bonnes pratiques ».

 Publics pour ces trois ateliers : salariés, chefs d’équipe cadres, DRH, médecins du travail, assistantes sociales, associations, partenaires, adhérents d’AFD et les passants.

Avec l’aimable participation des professionnels suivants :

– Dr Guy Azoulai, Psychothérapeute, Consultant, Formateur,

– Dr Marie-Françoise Bourrillon, Médecin de travail, TOTAL,

– Mme Myriam Laldji, Psychologue, Vivre Emergence,

– Dr Marie Pezé, Docteur en Psychologie, Expert judiciaire, Réseau de Consultations Souffrance et Travail,

– Dr Frédéric Raffaitin, Psychiatre, Paris,

– Dr Dominique Servant, Consultation Stress et Anxiété, Hôpital FONTAN CHU, Lilles,

– Dr Marc Willard, Psychiatre, Strasbourg.

Programme du village :

 Diffusion massive de 3000 dépliants, avec banderoles, affiches, brochures…

 Neuf stands d’information animés par les associations ADVOCACY, l’Alliance Européenne contre la Dépression, France-Dépression, la Maison des usagers du CH Sainte-Anne, PHARE, PREPSY, SOS Dépression, l’UNAFAM, VIVRE EMERGENCE.

 Un Café Associatif : espace convivial destiné aux échanges, aux rencontres entre le public et les associations partenaires de la journée.

 Un Point Presse : espace dédié aux médias.

 Un espace Détente et Relaxation.

 Des animations pour ponctuer la journée au coeur du village : le Théâtre Fauve, des mimes, de la musique…

 Distribution de bulbes de fleurs jaunes (emblème de la journée) et de produits logotypés aux couleurs de la journée en échange de dons au profit de l’Association.

CONTACT France-Dépression : Stéphanie Wooley, Présidente / Charlotte Psaume, Directrice – 09 51 75 68 11

www.france-depression.org – e-mail : info@france-depression.org

Stands France-Dépression Lorraine – 6e JED (2009)

Conférence « La face cachée de la dépression » Mme Brigitte NAMUR – 6ème JED (2009)

La 7e Journée Européenne de la Dépression en Région NANCY (France-Dépression Lorraine)

Les 16, 17 et 21 octobre 2010

Stands d’information :

 Samedi 16 octobre de 9h à 18h au Centre Commercial des Nations

 Dimanche 17 octobre de 9h à 12h au marché de Vandoeuvre

Conférence sur le thème « La Dépression » :

Jeudi 21 octobre 2010 à 18h30,

au domaine du Charmois – 54500 Vandoeuvre.

Animée par le Professeur Raymund SCHAN, CHU de Nancy.

CONTACT France-Dépression Lorraine :

Claudie Bernard, Co-fondatrice et Présidente – 06 03 89 34 47 – francedeplorraine@free.fr

BOURGES (France-Dépression Centre)

Conférence sur le thème « Les différents visages de la Dépression » à Bourges

Jeudi 21 octobre 2010 de 9h30 à 17h, au CH George Sand – Salle Polyvalente de Valvert – 77 rue Louis Mallet – 18000 Bourges.

Animée par le Docteur Michel HENIN, médecin chef au CH George Sand et par le Docteur Isabelle AMADO, médecin psychiatre au CH Sainte Anne.

CONTACT France-Dépression Centre :

Patrick Jeannot, Président – 06 67 70 86 77 – france.depression.centre@wanadoo.fr

ROUEN (France-Dépression Normandie)

Conférence sur le thème « Dépression et Travail »

Jeudi 21 octobre 2010 de 20h30 à 22h, à la Maison des associations – Rive Droite Mairie Annexe – 11 avenue Pasteur – 76000 Rouen.

Animée par le Professeur Jean-François CAILLARD, consultation « souffrance psychique et travail » au CHU de Rouen.

Thèmes abordés :

 Quels sont les facteurs professionnels qui peuvent conduire à la dépression ?

 Comment ne pas arriver à l’état de dépression ?

 Le médecin du travail : son rôle – son positionnement par rapport à l’employeur et au sein de l’entreprise – le secret médical – sa place dans le réseau de soin et de maintien à l’emploi.

CONTACT France-Dépression Normandie :

Brigitte Namur, Présidente – 02 35 15 01 69 – francedepression.normandie@yahoo.fr

