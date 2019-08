La 7e édition du Mois de l’accessibilité de Grenoble aura lieu du 11 septembre au 17 octobre 2015 et fera de l’emploi son thème principal. Au programme de cet événement ouvert à tous : spectacles, conférences, contes, expositions d’art… ainsi qu’un job dating dans le noir, des visites d’ateliers adaptés, un film débat sur le « burn out », ainsi que l’avant-première d’un nouveau film réalisé localement sur l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

« Pour cette 7ème édition, plus de 50 partenaires associatifs ont relevé avec Grenoble et d’autres villes de la Métropole le défi d’un mois d’événements riches en création et en surprises, commentent Eric Piolle, Maire de Grenoble, et Christine Garnier, Conseillère municipale déléguée à l’accessibilité. Cette année, l’emploi sera le fil conducteur. Le Mois de l’accessibilité, ce sont aussi les cultures pour tous : visites guidées et adaptées dans les musées, exposition de photos, découverte des applications dédiées dans les bibliothèques, ainsi que des coulisses de la MC2… L’accessibilité c’est également le sport : le parrain de cette édition est Clément Colomby, le jeune et sympathique champion du monde trisomique, issu de notre agglomération. Le palmarès de ce champion de 23 ans (pages suivantes) est une belle illustration de la réussite par le sport ». Plus d’infos : www.grenoble.fr