7e édition du Festival Vice & Versa

Le Festival Vice & Versa propose depuis 2003 une manifestation culturelle de qualité accessible à tous les publics sans exception, touchés par un handicap ou non. L’objectif est de proposer à tous une offre culturelle, de favoriser ainsi les échanges, les découvertes et la rencontre humaine et sensorielle.

Le Festival Vice & Versa revient pour une septième édition riche en découvertes et en émotions : arts de la rue, musique, danse, théâtre, cirque, marionnette, expositions surprenantes, spectacles enchanteurs, chasses au trésor sensorielles, initiations à la Langue des Signes Française, concerts et repas dans le noir, dégustations, humour, conte et encore tellement d’autres surprises sensorielles…

Cette année deux partenariats vont se concrétiser. L’un avec la Maison Pic, sous le signe de la découverte sensorielle et culinaire, et l’autre avec le Transe Express, pour une soirée à la Gare à Coulisses… Le début prometteur de nouvelles aventures ! Parler des sens dans tous les sens pour une approche ludique de la différence, telle est l’ambition du Festival Vice & Versa qui vous proposera, du 01 au 20 mai 2010 de « Révéler la différence et d’éveiller les sens » !

Programme complet sur simple demande à Vice & Versa au 04 75 55 88 85 ou sur www.festival-vice-versa.com Vice & Versa, 11 Rue Dupont, 26500 Bourg-lès-Valence (26), info@festival-vice-versa.com

Dates : du 01 au 20 mai 2010

Lieu : Bourg-lès-Valence, Valence, Chabeuil, Eurre (26)

Programme

Journée familiale

Titillez vos papilles avec Bon appétit! Un spectacle gourmand chanté en français et raconté en Langue des Signes Française. Laissez-vous entraîner dans l’univers doux et poétique de Au bord de l’os ou dans celui tout en lumières du spectacle Lumen : deux spectacles de danse magiques à découvrir en famille. Partez dans une chasse au trésor sensorielle avec le parcours Dans tous les sens, testez vos sens avec l’exposition Dans tous les sens, découvrez la Langue des Signes Française avec une initiation ludique accessible à tous ou habillez votre visage de mille couleurs à l’atelier maquillage : toutes les possibilités sensorielles vous sont offertes…

Et si vous avez le cœur bien accroché, pourquoi ne pas tenter un baptême de l’air en planeur ?

Dimanche 5 mai – Centre Culturel – de 0 à 6 € selon les spectacles

La soirée dans le noir

Un repas et une rencontre dansée surprenante les yeux fermés!

Éteignez la lumière, profitez, laissez- vous guider, dégustez ! Pour redécouvrir le goût, l’odeur, l’ouïe et le toucher différemment… caresser les perceptions d’une personne aveugle, partager un moment gai et convivial en famille, entre amis ou avec un voisin de table inconnu qui ne le restera pas longtemps… Avant et pendant le repas, une danseuse vous fait prolonger l’expérience en vous proposant une rencontre intemporelle, inoubliable. Venez ou revenez tenter l’expérience drôle à souhait !

Jeudi 6 mai – 20h – Salle des Sapins, Bourg-lès-Valence

Samedi 8 mai – 20h – Centre Culturel, Chabeuil

Réservation obligatoire

Une soirée spéciale autour du sang

Emmanuel Sala, hémophile, en apprivoisant et en acceptant complètement sa maladie, construit un travail artistique complet autour du sang. Il vous propose ce soir un spectacle théâtral poignant et poétique ainsi qu’une exposition de toiles qui souligne son travail. Remplie d’énergie et d’optimisme, cette soirée est à ne manquer sous aucun prétexte.

Vendredi 7 mai – dès 20h – L’Annexe, Bourg-lès-Valence Réservation obligatoire

La soirée Rois du Silence

C’est une soirée sans paroles, centrée sur la découverte et la rencontre. Une première partie silencieuse où deux maîtres du jeu vous entraînent dans un monde où communiquer devient une expérience étonnante, où le silence est d’or mais où la bonne humeur est omniprésente. En deuxième partie des histoires magiques racontées par les gestes, une autre manière de raconter les contes. Mettez votre langue dans votre poche et venez tailler une bavette avec nous en silence!!

Mardi 11 mai – dès 20h00 – L’Annexe, Bourg-lès-Valence Réservation obligatoire

Une journée familiale autour du cirque sous un chapiteau!!

Découverte de la musique pour les très petits, spectacle multisensoriel, tours de cirque acrobatique… mais aussi une marionnette de papier qui raconte les livres ou une découverte de la cuisine ludique et originale… Après toutes ces expériences, restez autour de la piste pour profiter d’un spectacle cirque moderne et irrésistible. Le concert de No Mad aux accents klezmers clôturera la journée pour vous et vous entraînera une dernière fois sur la piste pour guincher tous ensemble…

Mercredi 12 mai – dès 10h00 – Théâtre le Rhône, Bourg-lès-Valence

Réservation obligatoire

Renseignements : Vice & Versa 11 rue Dupont – 26 500 Bourg-lès-Valence – 04 75 55 88 85

communication@festival-vice-versa.com – www.festival-vice-versa.com