7e édition du Festival européen « Théâtre et Handicap »

« Le Handicap sous toutes ses formes et dans l’expression de ses plus beaux talents ! » Le Théâtre Montansier de Versailles, accueillera, du 1er au 10 octobre 2009, ce rendez-vous désormais international qu’est le Festival européen « Théâtre et Handicap » destiné à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes handicapés.

Cela fait maintenant sept années que le Festival européen Théâtre et handicap, ORPHÉE, démontre que le handicap n’en est pas un en matière de création artistique. Cette année encore, du 1er au 10 octobre, les planches du Théâtre Montansier vont chauffer et la salle aussi.

Un rendez-vous désormais international qui contribue à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes professionnels en situation de handicap. Un formidable coup de projecteur sur des artistes dont la différence génère une compensation artistique d’une grande force et originalité démontrant ainsi que le handicap n’en est pas un en matière de création artistique.

Depuis sa création, le Festival ORPHÉE a accueilli plus de 14 000 spectateurs qui ont plébiscité le talent et le professionnalisme de 23 compagnies de théâtre, de musique, de danse, de mime venues des quatre coins du monde.

Permettre un « Autre Regard », faire de ce festival une rencontre annuelle de qualité entre le public et des artistes qui subliment leur handicap, tels sont les objectifs d’ORPHÉE.

Le Festival ORPHÉE est une invitation offerte à tous à ne plus demeurer observateurs en coulisses, mais à devenir acteurs d’un acte fondateur d’une société civile plus fraternelle.

Pour ce 7ème opus, des artistes venant de France, d’Espagne, du Danemark, et des Etats-Unis nous embarqueront dans l’univers du mime, du théâtre, de la danse, de la musique…un voyage onirique au pays de l’art dans tous ses états.

Programmation

Welcome Mister Chaplin

Présenté par la Compagnie Eurydice Adaptation et mise en scène Michel Reynaud

A travers ce magnifique spectacle théâtral muet, les comédiens d’Eurydice nous transportent, dans le monde magique de Charlie Chaplin, nous permettant de redécouvrir toutes les grandes scènes de ses films mythiques ainsi que les 1001 facettes de ce personnage légendaire. Théâtre muet, burlesque et poétique, pour tous publics à partir de 7 ans. Durée du spectacle 1h15 sans entracte

Axis Dance Company

Quatre brillantes chorégraphies qui s’inspirent des thèmes forts de la vie

« Préparez-vous à laisser tous vos préjugés au vestiaire ».

Fondée en 1987, à San Francisco en Californie, sous la direction artistique de Judith Smith , AXIS Dance Company est devenue un joyau de la danse contemporaine intégrant des danseurs en situation de handicap physique. Par ses merveilleuses chorégraphies qui ont obtenu sept « Isadora Duncan Dance Awards », elle a bouleversé le regard des spectateurs quant à ce que peut être la danse et, pour toujours, à ce que peuvent être les innombrables capacités du corps humain.

Spectacle tous publics. Durée 1h15 sans entracte

Œdipe

D’après Sophocle Interprété simultanément en langue des signes

Présenté par la Compagnie du 3E Œil .Adaptation et mise en scène Philippe Adrien , Vladimir Ant et Bertrand Chauvet

« Le Malade imaginaire, Le Procès, Don Quichotte et maintenant Oedipe . Pour moi, le pari est le même : réaliser avec cette compagnie dirigée par un acteur aveugle, et composées pour parties d’autres comédiens handicapés, un spectacle de haute exigence esthétique et poursuivre ainsi la réflexion que nous avons engagée ensemble sur la représentation théâtrale et plus précisément sur la vision et le regard.

Le mythe d’Oedipe et l’adaptation que nous avons faite des deux pièces de Sophocle, Oedipe à Colone et Oedipe Roi , devraient nous permettre d’aller plus loin. » Philippe Adrien Pour publics à partir de 14 ans. Durée 1h50 sans entracte

The Jacob Jensen Band



Musique, Danemark avec Jacob Jensen, guitare acoustique et chanteur, Danny Nielsen guitare acoustique, électrique, violon, Sonni Christensen, guitare basse, acoustique et chanteur, Lasse Lindholm batterie et chanteur, Brian Laurie guitare électrique.

« Ne manquez pas ce groupe, vous le regretterez toute votre vie ! »

Ils sont talentueux, plein de dynamisme et leurs créations musicales, sur des airs de rock, de country, de blues, ont connu à travers l’Europe un très vif succès.

LOS YO SOÑADOS

Présenté par la compagnie Flick Flock Danza

D’après l’oeuvre du célèbre neurologue britannique Oliver Sachs Adaptation, chorégraphie

et mise en scène Susana Alcón Blanes

Des patients considérés comme incurables vont sortir de plusieurs années de torpeur grâce à un jeune neurologue. Un émouvant apprentissage de la vie commence…

30 danseurs interprètent une belle, forte et humoristique chorégraphie qui n’est pas sans nous rappeler le film « L’ÉVEIL » qui valut à Penny Marshall et Robert de Niro deux oscars à Hollywood en 1992.

« Notre compagnie ne sait rien faire d’autre que danser et ainsi se rapprocher du sens de la vie et de l’amour des autres comme Maurice Béjart avait coutume de le dire. » Suzana Alcón Blanes