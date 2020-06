7e édition du Défistival, une grande fête pour la mixité

Avec pour slogan « Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances », le Défistival est l’événement incontournable en matière d’échanges pour la Diversité et la Mixité. Cette septième édition aura lieu le samedi 19 septembre prochain sur le Champ de Mars à Paris, face au Mur pour la Paix. Comme chaque année le Défistival saluera une démarche honorable qu’il souhaite promouvoir ; cette fois, c’est la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence qui est à l’honneur.

Dans le but de donner la parole à la majorité des citoyens du monde qui rejettent les guerres et la course à l’armement, le 2 octobre 2009, date anniversaire de la naissance de Gandhi, a été déclaré « Journée Internationale de la Non-violence » par les Nations Unies, des centaines de personnes de toutes nationalités prendront la route sur un parcours de plus de 160 000 kms à travers les cinq continents. La Marche Mondiale partira de Wellington en Nouvelle-Zélande et se terminera dans la Cordillère des Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentine) le 2 janvier 2010. A travers le Défistival, ce grand rendez-vous annuel de la citoyenneté, le public fait la fête naturellement, simplement, gratuitement et ce, dans son but premier : le partage sans exclusion ni discrimination. Toutes les générations, les ethnies, les religions, les handicapés ou valides, les homo ou hétérosexuels et tous les fêtards, sont invités à témoigner de la richesse qu’un tel partage apporte à notre société. Le but étant de promouvoir la mixité dans tous ses états ! Un des objectifs est aussi de mettre en valeur les acteurs associatifs, institutionnels et économiques, qui œuvrent au quotidien pour mettre en avant la diversité et lutter contre les discriminations.

Lors de cette journée, 3 temps forts pour prendre part à de nombreuses activités. Le Village, espace d’échange associatif, économique et culturel, accueillera les associations invitées par les entreprises partenaires et leurs salariés. La Parade est sans doute le moment le plus spectaculaire. Festive et colorée, elle parcourt les rues et les boulevards en partant de l’avenue de la Motte Piquet (face à l’École Militaire) pour achever son parcours sur la place Joffre. Enfin, tout au long de la journée l’espace Scène & Concert accueille des artistes venus d’horizons différents. Différents univers s’y côtoient et l’on assiste généralement à un véritable mélange des genres, aussi bien sur le plan humain que musical. Enfin, pour couronner la journée, un grand concert se déroulera au pied de la Tour Eiffel de 19h00 à 21h00.

Pour plus d’informations sur le Défistival : http://www.defistival.org/