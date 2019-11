7e édition des Rencontres OUvertes du Multimédia et de l’Internet Citoyen et Solidaire (ROUMICS) « Accessibilité, Handicap et TIC »

Aujourd’hui, 26 novembre 2009, l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS) vous donne rendez-vous au MACC’S de Villeneuve d’Ascq pour s’informer, débattre, découvrir des initiatives variées sur le thème « Accessibilité, Handicap et TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ». Créées en 2005 par l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS), les ROUMICS – les « Rencontres OUvertes du Multimédia et de l’Internet Citoyen et Solidaire » – sont élaborées comme des plans de rencontres, d’information, de formation, de sensibilisation sur l’appropriation et l’accessibilité desTIC. Ces rencontres sont placées sous le signe du dialogue, de l’échange, mais aussi de la découverte d’autres usages, d’autres expériences dans le domaine des TIC.

Selon la classification internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé en 1980, le Handicap est la résultante de trois éléments : la déficience, l’incapacité et le désavantage. En 2002, la nouvelle

classification insiste davantage sur le rôle de l’environnement non adapté, considérant que toute la Société se doit de prendre en compte les besoins spécifiques de chacun de ses citoyens. La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées renvoie à la question de leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, ainsi qu’à leur accès à l’information et à la culture.

Lors de la ROUMICS, des tables rondes permettront au public d’échanger avec différents intervenants sur le rôle que peuvent jouer les TIC dans ces différents domaines. Avec davantage d’utilisateurs d’Internet dans le monde que d’utilisateurs d’ordinateurs, l’accessibilité numérique devient un enjeu crucial. Améliorer l’accessibilité d’un site internet pour les handicapés, c’est améliorer pour tous sa présentation et sa compréhension. Il s’agit d’un sujet d’actualité puisque, depuis le 14 mai 2009, l’accessibilité aux personnes handicapées des sites Internet des collectivités locales est rendue obligatoire par le décret n°2009- 546 de l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

Lors de la ROUMICS, cette thématique de l’accessibilité numérique fera spécifiquement l’objet d’une table ronde. En parallèle, une table ronde sera consacrée à l’accueil adapté des personnes handicapées dans les Espaces Numériques Multimédia.

Des intervenants divers et des initiatives pertinentes

Lors de cette rencontre, des témoignages d’experts, de professionnels de l’aide aux personnes handicapées, d’animateurs d’Espaces Publics Numériques, de webmasters, etc, viendront

illustrer de manière concrète la problématique de l’accessibilité aux TIC pour tous. Des experts seront présents lors de la ROUMICS pour aborder la thématique spécifique « Handicap et TIC » : M. Bernard DESCARGUES (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), M. Romuald GUEGAN (Handi Cap Access), M. Pierre GUILLOU (Ideose), M. François TANNIOU (Délégation interministérielle aux Personnes Handicapées), etc.

Différents projets innovants seront également présentés et mis en valeur comme « Handiquesta », site d’offres d’emplois accessibles aux personnes en situation de handicap qui propose une navigation spécifique à chaque handicap. Ce site mêle ainsi le thème des TIC au service de l’insertion professionnelle des personnes handicapées et accessibilité numérique. Favoriser l’accès au multimédia des jeunes trisomiques est l’objectif du projet « Agir pour l’insertion » mené par l’Espace Public Multimédia de l’Agglomération Saint-Loise, en partenariat avec le SAISMO 21, le Service Agir pour l’insertion socioprofessionnelle en milieu ordinaire de jeunes porteurs de Trisomie 21. Différents ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet ont été mis en place dans un but d’insertion mais aussi pour permettre à ces jeunes de s’exprimer davantage au travers de l’écriture et des images.

Au rang des projets les plus originaux, BAO PAO se situe en bonne place. Il s’agit en effet d’uninstrument de musique électronique assistée par ordinateur qui permet à des personnes

handicapées moteurs ou mentaux de jouer de la musique, de communiquer avec autrui, d’exprimer des émotions, tout en développant des capacités motrices. Bien plus qu’un instrument de musique,

il est finalement un formidable outil d’intégration sociale… Autre projet particulièrement intéressant, l’Ordinateur Médiateur portée par le Centre ICOM (Programme France de Handicap International) et Le Fil d’Ariane de Vaulx en Velin (hôpital de jour hors les murs du Centre hospitalier Le Vinatier). La porteuse du projet, Mme Stéphanie Lucien Brun, présentera cette expérience menée pendant deux ans auprès d’enfants présentant des troubles graves du développement et de la personnalité. Par le biais de séances hebdomadaires autour de la découverte de l’ordinateur, l’expérience a révélé que l’ordinateur peut être un outil de médiation étonnant qui permet notamment une plus grande concentration, et une coopération des enfants.

Citons également le projet porté par Maïa Interactive, « Pictomédia », un système de communication par pictogrammes destiné à rendre les personnes déficientes intellectuelles plus autonomes dans leur vie de tous les jours. Pictomédia comporte plusieurs projets d’accessibilité : accessibilité des transports / autonomie de déplacement, accessibilité numérique et accessibilité aux « savoirs ». Des applications qui peuvent également être utilisées avec des publics ayant des difficultés de lecture, etc.

Afin de sensibiliser au handicap, l’Association Française contre les Myopathies (AFM) a produit en 2006 le jeu de simulation en ligne « Accessibilité en ville » où le joueur internaute doit se rendre de son lieu de travail au supermarché. Confronté aux difficultés de déplacement d’une personne en fauteuil, l’internaute prend conscience de certaines réalités… De nombreuses autres initiatives seront présentées lors de cette ROUMICS ! : Le site « Access-Key, Les clés de l’accessibilité » ; les dispositifs proposés par Websourd ; les Formations multimédia adaptées aux aveugles et déficients visuels ; le Guide collaboratif « Jaccede.com » ; etc.

En parallèle, des animations spécifiques et des démonstrations d’outils (notamment des logicielslibres) seront proposées tout au long de la journée. Le lendemain, vendredi 27 novembre 2009, plusieurs visites sur le terrain seront organisées par ANIS : Visite du Service CéciWeb de la Médiathèque Jean Lévy de Lille ; Visite de l’UNADEV de Roubaix (Atelier de formation informatique pour Aveugles et Déficients Visuels) ; Démonstration du dispositif Websourd installé au sein de l’Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq ; Participation à l’inauguration de la « Sonorel », un nouveau dispositif au sein de la Cyber-Base Mont-à-Camp de

Lomme ; Visite au sein du Centre de Rééducation Fonctionnelle Marc Sautelet de Villeneuve d’Ascq (Association des Paralysés de France – APF).

La ROUMICS 2009 est organisée par l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS) avec le soutien de laVille de Villeneuve d’Ascq, la Ville de Roubaix, la Délégation aux Usages de l’Internet, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, la Préfecture du Nord, le CERAPS, l’IEP de Lille et l’Agence web INSITE.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.roumics.com



