7e Conférence annuelle « Un futur plus radieux : un réseau de partenariats efficaces pour lutter contre la pauvreté infantile »

2010 est l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La pauvreté infantile est une priorité politique. Eurochild et l’une de ses composantes, l’Administration de Développement Régional d’Örebro, ont saisi l’opportunité créée par cette septième conférence annuelle qui s’est tenue du 3 au 5 Novembre 2010 à Örebro, pour évaluer comment toutes les parties prenantes peuvent travailler conjointement pour mettre fin à la pauvreté des enfants. Cette conférence avait trois objectifs principaux : mettre en évidence l’importance des efforts de l’UE pour aider les Etats membres à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, démontrer pourquoi l’investissement à l’égard des enfants et des familles doit rester une priorité politique, même en période de déficits publics et exposer des exemples concrets du travaille réalisé en consensus, pour mettre fin à la pauvreté des enfants et montrer en quoi ces initiatives améliorent leur avenir.

Les ateliers et les études abordées lors de cette conférence ont vocation à présenter des exemples de bonnes pratiques appliquées par des municipalités, des organismes non-gouvernementaux, des chercheurs, des familles et des enfants. La réflexion a été portée en particulier sur la gouvernance et la coordination de leur approche dans le but d’améliorer les initiatives en faveur des enfants et des familles. La conférence a rassemblé plus de 180 participants venus de toute l’Europe, y compris les décisionnaires politiques, les ONG, les prestataires de service, les autorités locales, les universités et les jeunes eux-mêmes.

Messages forts

La pauvreté des enfants doit être la priorité N°1 de l’Union européenne, car aucun pays n’est épargné. Même en Suède où le système du bienfait social est garanti, les enfants souffrent de la pauvreté. La pauvreté infantile peut affecter toute une vie et avoir des conséquences pour la société avec un coup important à long terme. Particulièrement durant cette période de crise économique, les politiciens doivent penser au long terme et encourager les initiatives à l’égard des enfants -en particulier dans l’éducation incluant les services aux touts petits, la santé, le logement, la culture et les loisirs, les services sociaux. Un héritage de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit s’illustrer par un engagement clair en faveur de la lutte contre la pauvreté des enfants et le développement de leur bien-être. Une telle recommandation formalisera le consensus politique existant sur ce qui doit être fait pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle établira un cadre clair relatif au progrès que les États membres de l’UE peuvent réaliser et imposera également les critères sur lesquels les gouvernements seront tenus de rendre compte. Lena Holm, Ambassadrice suédoise de l’Année européenne 2010 a bordé des questions vitales dans ce domaine. Mme Holm est la Secrétaire général pour Majblommans Riksförbund, qui regroupe plus de 700 associations suédoise œuvrant pour les subventions d’enfants issus de groupes ou communauté vulnérables.

Le Train contre la pauvreté

Dans le cadre de cette sensibilisation, un train contre la pauvreté a circulé en amont de la conférence Eurochild. Au départ de Bruxelles, ce train s’est rendu à la conférence d’Örebro. L’équipage de ce Train a abordé autant de passagers que possible pour leur parler de la pauvreté des enfants et recueillir leur signature pour une pétition intitulée « Stopper la pauvreté infantile ».Le train a effectué plusieurs arrêts dans les différentes villes de Bruxelles, Cologne, Copenhague et Stockholm. L’équipage comprenait des représentants de l’association Eurochild, des participants d’un projet belges d’inclusion des jeunes.

Le saviez-vous ?

20 % des enfants vivant en Europe sont exposés au risque de la pauvreté, soit 19 millions d’enfants. Selon Eurostat (1), parmi les 27 Etats de l’Union européenne et la majorité des Etats membres, les enfants sont plus exposés à la pauvreté que le reste de la population globale (20 % contre 17%). Les écarts varient fortement entre Etats membres. Pour exemple, le niveau de la pauvreté des enfants est plus important que la population totale en Bulgarie (10% de plus en 2007). L’écart entre Estonie, Roumanie, Lituanie, Danemark, Grèce, Lettonie et Italie était alors de trois points de plus que pour l’ensemble de toute la population. Combattre la pauvreté infantile a été identifiée comme l’une des priorités de la stratégie de l’Union Européenne pour l’inclusion sociale et la protection sociale. Les Etats membres ont admis que le combat contre la pauvreté infantile requière des actons appropriées et coordonnées dans l’emploi des parents et dans les services aux enfants et aux familles. Eurochild est un réseau international d’organisations travaillant à travers l’Europe dans le but d’améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes. Le travail d’Eurochild est soutenu par la Convention des Nations Unis pour les droits des enfants (UN CRC). Le but est d’impliquer les organisations travaillant en faveur des enfants et des jeunes à opérer une stratégie d’inclusion sociale et à faciliter l’échange de bonnes pratiques. Eurochild est concentré sur le combat contre la pauvreté infantile et l’exclusion social

