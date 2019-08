7bis Chemin de Traverse : un laboratoire d’expérimentation ouvert à tous

Pour cette 6e édition de la manifestation pluridisciplinaire dans la cité, Résonance Contemporaine propose :

> Une programmation pluridisciplinaire originale tournée vers la création

– Une exposition Arts Bis

, réunissant des œuvres plastiques réalisées par des personnes en situation de handicap du 12 au 15 avril à H2M, avec ensuite, la possibilité d’emprunter gratuitement une œuvre pendant un an.

> Un compositeur en résidence

De novembre à décembre 2011, Alfred Spirli est en résidence auprès de Résonance Contemporaine, et mène un travail de création musicale auprès des Percussions de Treffort et de l’Ensemble de Six Voix

Solistes, ainsi que dans le cadre de 7bis Chemin de Traverse.

> Une résidence de musicien

De novembre à avril 2011, Tony di Napoli est en résidence dans le cadre de “7bis Chemin de Traverse”, et propose trois temps et échanges musicaux avec les artistes.

– Des concerts associant les musiciens des Percussions de Treffort et l’Ensemble de Six Voix Solistes, des artistes invités, des professeurs du Conservatoire de Bourg-en-Bresse Agglomération, un ensemble orchestral composé de musiciens en situation de handicap, des projections de films d’artistes.

– Un temps musical fort pendant une journée, au cœur de l’exposition Arts Bis, avec les artistes en résidence

– Un atelier musical 7bis avec Alfred Spirli.

Cet atelier créé en novembre 2010 propose aux participants de partager une expérience musicale autour d’une création originale composée par Alfred Spirli pour les musiciens de l’atelier, avec la complicité du percussionniste François Puthet. Une représentation de cette création est proposée dans le cadre de la manifestation.

– Une répétition publique de l’atelier création musicale, réunissant des musiciens amateurs en situation de handicap ou non.

> Des spectacles au cœur de la cité, dans des lieux insolites, du secteur médicosocial et du handicap

(Association Vivre en Ville 01 –UNAFAM, Foyer Les Quatre Vents, Espace rencontres Olympe de Gouges – Hôtel Social Le Temps des Cerises, SAVS ADAPEI), mais aussi des lieux culturels (MJC, La Tannerie, la Chapelle Lalande, H2M), un établissement scolaire (École Charles Robin).

> Une volonté de rendre accessible la création de notre temps à un large

public, et notamment des personnes issues du secteur médico-social et du handicap.



Plus d’informations sur www.resonancecontemporaine.org