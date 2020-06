78e édition du Cossé‐Brissac: un plateau de champions

Pour sa 78e édition, le plus célèbre concours hippique parisien accueillera une fois de plus l’élite des cavaliers français dans le cadre verdoyant du bois de Boulogne. De nombreux champions parmi lesquels : Eric Navet, Alexandra Ledermann, Jean‐Marc Nicolas, Roger Yves Bost, Jérôme Hurel, Aymeric Azzolino, Cédric Angot… sont d’ores et déjà engagés sur les trois journées de concours, au terme desquelles se disputera le Grand Prix « Global Concept » Pro élite 1m50 du dimanche après‐midi. Parallèlement, l’Etrier de Paris a décidé de s’impliquer cette année dans la promotion et la reconnaissance des épreuves para‐équestres. Ainsi une quinzaine des meilleurs cavaliers handisports français participera aux deux épreuves parrainées par EDF.

A l’occasion du Cossé Brissac 2010, l’Etrier de Paris renouvèle son engagement en faveur du « Mécénat Chirurgie Cardiaque ». Cette association, dont la vocation est d’opérer des jeunes enfants atteints de maladies cardiaques et venant de pays défavorisés, se verra reverser par l’Etrier de Paris une partie des recettes provenant de l’opération VIP et des engagements du concours.

Le Cossé Brissac a lieu du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010. L’entrée est gratuite sur les trois jours et ouverte à tous pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour le confort du public, l’Etrier de Paris met en place des tribunes en accès libre, des parkings visiteurs ainsi que différentes formules de restauration.