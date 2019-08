78 % des 44 000 maladies professionnelles reconnues en 2007 sont des TMS

Selon un rapport de la Dares portant sur les chiffres de l’année 2007, 44 000 maladies professionnelles ont été reconnues cette année-là. Deux affections dominent nettement : les troubles musculo-squelettiques (TMS) qui représentent 78 % des cas de maladies professionnelles et les maladies de l’amiante (15 %). Dans 4 % des cas, la maladie professionnelle déclarée étaient un cancer et 9 de ces cancers sur 10 – soit 6 300 cas en 2007 – étaient dus à l’amiante. Ces affections reconnus en maladie professionnelle touchent plus fréquemment les femmes, mais les hommes souffrent de maladies souvent plus graves avec un taux d’incapacité plus élevé. Ainsi, 97 % des cancers professionnels concernent les hommes.

Le taux moyen d’incapacité partielle permanente reconnue est très variable selon les maladies : 43 % pour les affections liées aux poussières de bois, 26 % pour les maladies de l’amiante, 23 % pour les surdités, mais seulement 4,2 % pour les maladies professionnelles les plus souvent rencontrées, les TMS.

Les ouvriers sont les plus touchés

Par catégories, les ouvriers sont bien davantage touchés par des TMS (24,8 de cas pour 10 millions d’heures travaillées), devant les employés (9,7) et les cadres (0,5).

Certains métiers atteignent des sommets : 130 cas reconnus pour 10 millions d’heures travaillées dans les abattoirs, près de 12 fois plus que la moyenne des salariés !

Les secteurs de l’industrie, du bâtiment sont particulièrement touchés. La construction concentre ainsi près de 70 % des cas de TMS des membres inférieurs… Mais certains secteur, très féminisés paient aussi un lourd tribut : la blanchisserie, la teinturerie et la coiffure.

En savoir plus: www.travail-solidarite.gouv.fr