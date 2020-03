En marge du salon Autonomic Paris 2014, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et le ministère du Logement et de l’Égalité des territoires organisent les 6èmes assises nationales de l’accessibilité les jeudi 12 et vendredi 13 juin 2014.

Organisées tous les deux ans, les assises nationales de l’accessibilité constituent un temps d’échanges fort entre les professionnels du cadre bâti, du transport, de la voirie et de l’urbanisme mais aussi du secteur social, médical et paramédical, les élus, locaux et nationaux, les associations de personnes handicapées, les administrations et tous les acteurs concernés.

Ces 6èmes assises nationales sont structurées autour de quatre séquences :

Du comité interministériel du handicap (CIH) à la conférence nationale du handicap (CNH) (jeudi 12 juin, 10h)

L’Ad’AP, Agenda d’accessibilité programmée, un contrat pour l’Accessibilité (jeudi 12 juin, 11h30 puis reprise à 14h) Le laboratoire de l’Ad’AP : les précurseurs La conceptualisation progressive de l’Ad’AP Les acteurs s’approprient les Ad’AP

Les outils mis à disposition des acteurs de l’Accessibilité (vendredi 13 juin, 9h45) Les productions du CEREMA La normalisation au service de l’Accessibilité : Les bandes de guidage au sol, La sonorisation du signal R 25, la signalétique de repérage et d’orientation dans les établissements recevant du public, L’évacuation des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public Prathic-ERP, la base de données des produits répondant aux besoins des personnes handicapées dans les établissements recevant du public

La remise des trophées aux 11 lauréats du Recueil des belles pratiques et bons usages en matière d’accessibilité de la Cité 2013-2014 (vendredi 13 juin, 11h45)

Modalités pratiques :

Lieu : Paris, Parc des expositions de la Porte de Versailles

Date : 12 et 13 juin 2014

Entrée gratuite sur inscription : écrire à

Accessibilité des assises : Présence d’une boucle magnétique et d’une traduction en vélotypie Si besoin d’une traduction en LSF ou d’un positionnement précis dans la salle de conférence, le préciser lors de l’inscription.



Pour aller plus loin : consulter le programme détaillé des assises nationales.