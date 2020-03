6ème Salon des services à la personne

Pour la 6ème édition du Salon des services à la personne, 25 000 visiteurs sont attendus autour de 200 exposants du 29 novembre au 1er décembre à Paris, Porte de Versailles.

Le salon offrira une large place au thème du maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La raison ? 90% des Français souhaiteraient rester à leur domicile dans le cadre d’une dégradation physique liée à l’âge. De plus, le coût annuel de ce maintien est 2,8 fois inférieur au placement en établissement. Il permet enfin de pallier le manque de places d’accueil. Deux zones clés seront mises en place pour aider les visiteurs à dénicher des solutions adaptées à leur situation :

– Le Village de l’Aide aux aidants

Aidants familiaux et familiers y trouveront des informations sur la législation et les démarches administratives ainsi que des conseils sur les aides et les réseaux d’accompagnement.

– Le Village de l’Autonomie

Il sera animé par des experts de la dépendance et du handicap : financeurs, prescripteurs ou associations renseigneront les personnes dépendantes et leurs proches pour les aider à mieux gérer ces situations.

Innovations technologiques

Pour s’approprier ces évolutions, les visiteurs, professionnels et particuliers, pourront découvrir une maison de 400 m2 entièrement équipée des dernières innovations permettant de mieux vivre au quotidien. Les innovations seront présentées par l’hôtesse d’accueil du futur, le robot FURo, d’ODM Technology. Parmi elles, RetraFlex, de Cyclovac, système innovant d’aspiration centralisée, écologique et économique ou encore la tablette communicante Legrand Intervox permettant de communiquer avec ses proches et de piloter la domotique de son domicile.

Informations pratiques

Du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 2012, de 10h à 18h.

Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7.1

Entrée gratuite pour deux personnes sur www.salon-services-personne.com, qui donne également accès à Solulo. Entrée payante sur place 8 euros (gratuite pourles – 18 ans et pour les demandeurs d’emploi).

Le 1er Salon des solutions d’hébergement et de logement pour les seniors

Aujourd’hui, la France compte 6 millions de personnes de plus de 75 ans et 1,2 million de personnes dépendantes. 36 % des Français sont concernés par le placement d’un proche. Pour répondre à un public nombreux, Solulo, le 1er Salon de l’hébergement et du logement pour les seniors autonomes et dépendants se tient conjointement à la 6ème édition du Salon des services à la personne. Ce nouveau salon, proposent aux particuliers à la recherche de solutions pour eux ou pour un proche, aux professionnels du secteur ou encore salariés et futurs salariés, de trouver les informations et les conseils dont ils ont besoin.