6ème Rencontres Asmae « Pour un accompagnement global des enfants en situation de handicap » mercredi 22 juin

En quoi les approches éducatives, familiales et paramédicales qu’Asmae encourage permettent-elles d’amener les enfants en situation de handicap vers davantage d’autonomie ? En quoi le renforcement de compétences des équipes est-il déterminant dans l’accompagnement global de ces enfants ? Plus généralement, pourquoi privilégier un accompagnement global ? C’est à ces questions que les intervenants de la 6ème édition des Rencontres Asmae, cycles de conférences organisés par l’ONG Asmae, spécialisée dans le développement de l’enfant, tenteront de répondre le mercredi 22 juin à 19h (à l’AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris).

Seront présents :

Valérie Robin, enseignante et formatrice, vient tout juste de rentrer d’une mission d’appui à la scolarisation d’enfants en situation de handicap mental pour Asmae au Mali. Son intervention permettra de mieux comprendre l’importance du renforcement des compétences des équipes de professionnels qui assurent l’accompagnement de ces enfants.

Anne – Cécile Nérot, psychomotricienne, partie 2 ans en mission en Egypte avec Asmae afin de soutenir la mise en place d’une unité de psychomotricité et former 7 étudiantes. Elle parlera de sa mission et présentera la vision d’Asmae sur la thématique du handicap.

Yves-Désiré Ipolo, instituteur spécialisé, également en mission pour Asmae au Burkina Faso où il a travaillé auprès d’enfants aveugles et malvoyants nous parlera, quant à lui, de l’enjeu de l’intégration de ces enfants dans des établissements scolaires publics dits « classiques » via une collaboration avec le Ministère Burkinabè.

Une éducation et des soins adaptés pour les enfants en situation de handicap

Selon l’OMS, 80 % des personnes en situation de handicap vivent dans les Pays en Voie de Développement. 150 millions d’entre elles sont des enfants de moins de 15 ans dont seulement 2 % ont accès à l’éducation. C’est dire tout l’enjeu de l’intervention d’Asmae dans cette thématique.

Dans les pays en voie de développement (PVD), l’enfant en situation de handicap fait face à de nombreux obstacles sociaux, culturels, et institutionnels ; le développement de ses potentialités est rarement une priorité et les prises en charge proposées se réduisent trop souvent à des activités occupationnelles ou des rééducations fonctionnelles. Face à ce constat les approches qu’Asmae développe nous permettront de démontrer qu’un accompagnement global et adapté de l’enfant en situation de handicap est un facteur déterminant de son autonomie.

Créée par sœur Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le respect des valeurs de confiance et partage et de réciprocité héritées de sa fondatrice. Présente dans 9 pays sur 3 continents, Asmae – Association Sœur Emmanuelle permet à plus de 80 000 bénéficiaires de « vivre debout » par l’accès à l’éducation, à la santé et l’accompagnement psychosocial. Parce que nous sommes convaincus que les solutions viennent des populations elles-mêmes, Asmae agit sur le mode du partenariat en travaillant mains dans la main avec les populations locales.