6e Journée de compétition: trace argentée pour Solène Jambaqué

Le soleil avait décidé d’être de la partie aujourd’hui pour l’épreuve reine, longtemps repoussée, de cette semaine Paralympique sur la piste de Whistler Creekside. Sur une piste très bien travaillée, il fallait beaucoup d’engagement, de prise de risques et de cœur pour jouer sa place. Après sa première médaille récoltée hier lors du Slalom Géant, l’équipe de France avait à cœur de continuer dans cette dynamique. Pari réussi avec la médaille d’argent remportée par Solène Jambaqué en grande forme, ravie des sensations éprouvées lors de cette descente à très grande vitesse : « La neige était très dure, presque de la glace, du coup, j’ai pu prendre beaucoup plus de vitesse que les jours précédents, et sur cette piste, c’était vraiment impressionnant. Je n’ai pas non plus fait la course parfaite, mais je suis très contente de remporter cette deuxième place ! » Solène (à gauche sur la photo), championne paralympique de l’épreuve en 2006 aux Jeux de Turin laisse le titre à la canadienne, Lauren Woolstencroft, à nouveau sacrée devant son public.

SKI ALPIN / DESCENTE

Dans la catégorie Hommes déficients visuels, Nicolas Berejny, parfaitement guidé par Sophie Troc a su réaliser une descente sans faute, mais cependant, pas assez rapide. C’est la cinquième place qui l’attendait sur cette piste difficile à appréhender : « J’ai déjà mieux skié dans ma vie, et à chaque fois que j’ai essayé de prendre de la vitesse, ça brassait ». Dans cette catégorie, le nouveau champion paralympique en titre est l’espagnol Jon Santacana Maiztegui.

Chez les Hommes debout, Vincent Gautier Manuel réalise un bon chrono, toutefois insuffisant pour monter sur le podium. Il se place 5e, un peu amer après avoir goûté à la médaille hier : «J’ai fait deux fautes, j’ai cru envoyer, mais ça n’était pas assez. Ca ne me sourit pas aujourd’hui ! ». Romain Riboud est 23e, Lionel Brun déséquilibré, chute sur la première moitié du parcours.

Dans la catégorie Hommes Assis, Yohann Taberlet a réalisé un très bon début de parcours, cependant juste avant le saut final et à pleine vitesse, il réalise une faute qui l’éloigne du podium. Le savoyard commente sans regret sa course : « J’ai accroché, ce qui a fait pivoté mon bob. Avant le départ, je n’étais pas très serein, car ça secouait beaucoup, je sentais qu’il fallait mettre du cœur dans cette descente, c’est ce que j’ai fait, en prenant du plaisir. Je passe à côté du podium, il y a certes une déception mais le plaisir de la Descente était vraiment là. » Il se place néanmoins à la 6è place du classement final remporté par le suisse, Christoph Kunz.

Nicolas Loussalez manque une porte en milieu de parcours, il est éliminé. Cyril Moré se fait peur en haut du tracé, déséquilibré, il ne parviendra pas à éviter la chute.

Dans la catégorie femmes debout, Marie Bochet, moins à l’aise dans cette épreuve que sa compatriote Solène Jambaqué est 8e, Nathalie Tyack, dernière française engagée dans cette épreuve se classe 11e.

SOLENE JAMBAQUÉ / BIO EXPRESS

21 ans, née à Toulouse

Hémiplégique, étudiante en kinésithérapie

Licenciée au Ski Club de Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées

1ère en descente et Super Géant, 2è en slalom et 3è en géant aux Jeux Paralympiques de Turin en 2006

Prochaine épreuve, son autre spécialité : le Super G, samedi 20 mars.

SKI DE FOND / LE 10KM ET LE 5KM CLASSIQUE

> 10KM HOMME

Dans la catégorie « debout », Yannick Bourseaux n’aura pas réussi à trouver ses repères dans cette nouvelle épreuve, il se classe 18e.

Chez les hommes « assis », Georges Bettega, premier français de ce 10km se place 11e, Alain Marguerettaz est 14e, Romain Rosique 18e et Thierry Raoux clôt le classement des français à la 32e position. L’épreuve est dominée une nouvelle fois par les skieurs russes emmenés par Irek Zaripov qui est sacré Champion paralympique. Avec 28 médailles au compteur après cinq journées de compétition, la Russie domine sans conteste ces Jeux paralympiques d’hiver de Vancouver.

Dans la catégorie Déficience visuelle hommes, Thomas Clarion, initialement inscrit sur cette épreuve a choisi de ne pas prendre le départ. Ses deux courses éprouvantes du 15 et 17 mars ont laissé des traces. Pour Thomas, il reste encore une épreuve à disputer, dimanche prochain avec le 1km sprint.

> 5KM FEMME

5 km de boucles attendaient les concurrentes de l’épreuve. Nathalie Morin, guidée par Stéphanie Jallifier termine 9e de cette compétition en style classique.

