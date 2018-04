6e édition du salon autonomies du 26 au 28 avril (Belgique)

Du 26 au 28 avril, 140 exposants, un colloque, des conférences, des démonstrations sportives, des expositions… feront à nouveau d’autonomies un rendez‐vous des solutions pour une vie autonome à tout âge.

Les personnes en perte d’autonomie représentent aujourd’hui plus de 30% de notre population. Dans ce contexte, la 6e édition d’autonomies se veut le rendez vous de toutes les découvertes et de tous les contacts, qu’ils soient privés ou professionnels.

Un des atouts d’autonomies, c’est de conjuguer les meilleurs produits et services avec tout le dynamisme et la richesse du monde associatif. Autonomies associe aussi l’information (conférences, expositions…) et l’animation

(spectacles, démonstrations…), dans un vaste programme et pour tous les publics.

En un seul rendez‐vous, tous les thèmes sont abordés : tourisme et loisirs adaptés, emploi et formation, éducation et enseignement, jouets pour tous, culture, logement, transports, accompagnement, aides techniques, maintien à domicile… sans oublier “Cap Handisport !”

La 6e édition du salon autonomies

– Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril 2012, de 10 à 18 heures

– Halles des Foires de Liège

– Entrée : 5 euros – Entrée gratuite sur www.autonomies.be

Infos : www.autonomies.be – 04 225 20 05