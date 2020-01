6e débat Dépendance et autonomie de l’OCIRP le 4 mars

L’OCIRP organisera le 4 mars prochain son 6ème débat “Dépendance autonomie” à la Cinémathèque Française, 51 rue de Bercy, de 8h30 à 13h.

Cet évènement en présence de Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie sera l’occasion de faire le point sur la performance technique et économique de la Silver Économie vers la performance sociale.

Ce débat permettra d’apporter des réponses:

. techniques et économiques : Qu’est-ce qu’un senior ? Quels sont ses besoins et comment les anticiper ? Comment donner confiance aux consommateurs ? Faut-il améliorer la communication ? La technologie peut-elle tout résoudre ?

. sociales : Comment faire face à la déficience de la mémoire, maintenir le lien social ? Quelle place pour la recherche et son impact sur la prévention ? Qui sont les aidants ? Comment les aider dans le soutien de leur proche ?

Plus d’infos: http://www.ocirp.fr/