Un petit nouveau vient de faire son apparition sur la Toile. Entre actualités, conseils et informations pratiques axées sur la santé et le quotidien des patients que nous sommes tous un jour. 66 millions d’impatients propose également des espaces de discussion, des sondages, pétitions et revues de presse. Médicaments, hôpital, dépassements d’honoraires, carte vitale… Rendez-vous sur www.66millionsdimpatients.org.