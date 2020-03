650 personnes au colloque Fragilité de l’enfant et de l’adolescent

Protéger, accueillir et accompagner les enfants, notamment les plus fragiles et les plus en danger, ainsi que leur famille, dans une logique de prévention, constitue pour la Croix-Rouge française l’une de ses ambitions fortes. Dans la pleine logique de la convention internationale des droits de l’enfant, la Croix-Rouge française privilégie toujours l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille, quelles que soient les actions qui leur sont destinées. Le colloque national «Fragilité de l’enfant et de l’adolescent dans une société en mutation – Protection et bientraitance», organisé le 27 janvier 2011 à Nancy à l’initiative du Professeur Danièle Sommelet, avait pour ambition de proposer une réflexion individuelle et collective sur les ressources, les besoins et la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent en situation de vulnérabilité ; de contribuer également à renforcer la coordination des acteurs et des structures concernées ; enfin de confirmer et développer le rôle de la Croix-Rouge française dans la politique globale de santé publique de l’enfant et de l’adolescent.

En France, 2 millions d’enfants sont touchés par la pauvreté, 30% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des enfants, 300 000 enfants vivent dans des conditions de logement indécentes ou sont en errance, 150 000 enfants sont séparés de leur famille, majoritairement dans les milieux défavorisés, 1 enfant sur 20 est victime de violences physiques,… (Source : http://www.droitsenfant.com/cide_20ans.htm)

Le 27 janvier 2011, la Croix-Rouge française a organisé à Nancy, sous l’impulsion de Danièle Sommelet, Présidente Départementale 54, et sous la présidence du Professeur Jean-François Mattei, Président de la Croix-Rouge française, un colloque national baptisé « Fragilité de l’enfant et de l’adolescent dans une société en mutation ».

Médecins, sociologues, pédopsychiatres, professionnels de l’éducation, tous spécialistes de l’enfant et de l’adolescent, sont réunis pour partager cet état des lieux et proposer des solutions pertinentes et innovantes et aider les enfants et les adolescents à trouver leur place et devenir un atout pour la société.

Ce colloque qui a accueilli 650 personnes, pour la majorité professionnels, autour de la prise en charge globale de la santé de l’enfant et de l’adolescent confirme l’implication de la Croix-Rouge française comme un maillon important de la chaîne des professionnels, de la santé physique, psychologique et socio-familiale de l’enfant et de l’adolescent, depuis la période précédant la naissance jusqu’à un âge habituellement fixé à 18 ans.

Les objectifs de cette journée :

proposer une réflexion individuelle et collective sur les ressources, les besoins et la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent en situation de vulnérabilité ;

contribuer à renforcer la coordination des acteurs et des structures concernées ;

confirmer et développer le rôle de la Croix-Rouge française dans la politique globale de santé publique de l’enfant et de l’adolescent.

A la fois association fidèle aux principes fondateurs de la loi de 1901 et entreprise à but non lucratif , la Croix-Rouge française est engagée dans le secteur de la santé, de l’aide à l’autonomie, de l’urgence et du secourisme, de l’action sociale, de la formation et de la solidarité internationale. Victimes de la très grande précarité exclues de la société, personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, enfants mis en danger, personnes privées de leur liberté, celles – de plus en plus nombreuses – en perte de lien social ; ou enfin, victimes des conflits, des catastrophes naturelles ou de la mauvaise gestion des ressources de notre planète, la Croix-Rouge française les accompagne dans les situations d’urgence, mais s’attache aussi à aider chacun à retrouver les conditions d’une existence digne.

Son implantation territoriale unique et son réseau de 52 000 bénévoles et 17 000 salariés, lui permettent d’être au plus près des personnes fragiles et de s’adapter aux spécificités des territoires, en s’implantant là où les manques se font sentir, toujours en complémentarité avec les autres associations.