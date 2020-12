64% des chèques emploi service relance utilisés – AFP

Listen to this article Listen to this article





64% des chèques emploi service (Cesu) de 200 euros, distribués en juin 2009 par le gouvernement pour permettre aux foyers modestes d’acheter des services à la personne, ont été effectivement utilisés, a dit mercredi le ministre de la Relance, Patrick Devedjian. Annoncée par Nicolas Sarkozy en février 2009, la distribution des Cesu préfinancés par l’Etat (dits “Cesu relance”) visait à permettre aux familles modestes, mises en difficulté par la crise, de payer auprès de prestataires entre 10 et 15 heures d’aide à domicile, de ménage, ou encore de soutien scolaire.

Au total, plus d’1,5 million de personnes étaient destinataires des “Cesu relance”, pour un total de 344 millions d’euros, mais seulement 1 millions de personnes les ont réellement utilisés, pour un montant d’environ 204 millions d’euros, a précisé le ministre, lors d’une visite d’une agence parisienne d’Adecco à domicile, chargée de fournir des services à la personne.

Le total des heures effectuées dans le cadre de ce Cesu relance équivaut à 11.000 emplois ETP (equivalent temps pleins), a affirmé M. Devedjian.

Les personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), les familles bénéficiaires de l’allocation de complément de libre choix du mode de garde (CMG) ou de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) étaient destinataires du “Cesu relance”, tout comme les demandeurs d’emploi reprenant un emploi ou une formation, qui pouvaient bénéficier d’une aide pour faire garder leur enfant à charge, pour un montant de 200 euros par enfant, plafonnés à 600 euros.

La mesure a “été utile à la traversée de la crise”, a dit de son côté Laurent Hénart, président de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP). Selon lui, une partie des bénéficiaires “ne s’attendait pas à recevoir les Cesu”. “Un usager sur six a découvert les services à la personne par le biais de cette mesure”, a-t-il ajouté.

Pour Cyril de Gasquet, directeur opérationnel d’Adecco à domicile, le Cesu relance a “permis de créer de nombreux emplois de proximité et non délocalisables”, et “de faire sortir certaines personnes de la précarité et du travail au noir”.

caz/pz/DS