61e journée mondiale des lépreux les 24, 25 et 26 janvier

Plus la lèpre est dépistée précocement, plus elle est facile à combattre. Le dépistage précoce permet d’éviter les infections et les séquelles paralytiques. La réhabilitation et la réinsertion du patient sont plus aisées.

L’Ordre de Malte France met en œuvre des campagnes de dépistage et participe activement aux programmes nationaux à la demande des ministères de la Santé des pays concernés.