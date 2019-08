61e anniversaire du Gala de la Croix Rouge à Monaco

Sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II, le Gala de la Croix-Rouge Monégasque se déroulera le vendredi 31 juillet prochain à la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo. Pour ce millésime 2009, c’est à l’artiste Gloria Estefan qu’a été confié le concert qui célébrera le 61ème anniversaire de l’organisation caritative, fondée en 1948 par S.A.S. le Prince Louis II.

Depuis plus de 30 ans, Gloria Estefan (notre photo) incarne la fusion des courants pop, disco et salsa dans le monde entier. Au fil de sa carrière, les rythmes latinos de son groupe « Gloria Estefan y Miami Sound Machine » se sont enrichis de sonorités pop et ont conquis l’Amérique puis l’Europe. Sa sensualité et sa force vocale ont séduit tous les publics. Récemment, son album « 90 Millas », enregistré avec une pléiade d’artistes de renom, lui a permis de franchir la barre des 90 millions d’albums vendus et de décrocher pas moins de sept Grammy Awards !

Pour accueillir les convives de cette soirée parmi les plus prestigieuses au monde, c’est un tapis orange qui sera déroulé entre deux énormes vasques, évoquant un esprit Miami Party très Latin Summer proche de l’univers de la chanteuse cubaine. Une couleur singulière ponctuée d’or, relayée au gré de la décoration de la salle et des tables.

L’œuvre d’art traditionnellement offerte à la Croix-Rouge Monégasque est cette année « Dama de las Cruces » un bronze à l’intiative du sculpteur Espagnol Manolo Valdès. Erika Moulet et Sébastien Borgnat procèderont au tirage au sort de la tombola.

Enfin, si l’envie vous prenait d’y participer sachez qu’il vous en coûtera 1000 € !!!