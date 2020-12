600 sportifs handicapés intellectuels se rencontrent à Nancy

Listen to this article Listen to this article



Organisé par la section Lorraine de l’association Special Olympics France, en partenariat avec la Communauté de Grand Nancy et l’institution Saint-Camille, le 2ème Meeting International de Nancy accueille 600 enfants et jeunes adultes (8- 21 ans) atteints d’une déficience intellectuelle. Pendant trois jours, les sportifs des délégations françaises et luxembourgeoises de l’association s’affronteront sur des épreuves d’athlétisme et de football.

« Ces grands événements sont un moment capital pour notre association », explique Alain Deletoille, Directeur National de Special Olympics. « Tout au long de l’année, nous proposons des activités ludiques, physiques et récréatives qui permettent aux handicapés intellectuels de s’épanouir à travers une pratique sportive. Ces rencontres sont pour les participants une étape importante de leur engagement sportif » poursuit-il.