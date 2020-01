60 artistes pour Haïti lors d’une grande vente aux enchères d’ art contemporain

Le 12 janvier 2010, Haïti était frappé par un terrible séisme laissant des milliers de personnes sans abris. Un an plus tard, les artistes se mobilisent, lors d’une grande vente aux enchères à Drouot Montaigne, pour les réfugiés du camp du Champ de Mars à Port au Prince.

Les bénéfices de la vente seront employés pour soutenir les réfugiés du camp du Champ de Mars à Port au Prince, en répondant à leurs besoins sanitaires prioritaires et en favorisant le développement du Collectif des Femmes pour la Reconstruction d’Haïti (éducation des plus jeunes et reprise économique par des activités artisanales menées par les femmes).



La vente aux enchères aura lieu le lundi 7 février à 19 heures, à Drouot Montaigne

15 Avenue Montaigne Paris 8ème -Exposition dans le salon Bourdelle de Drouot Montaigne à partir de 14 heures