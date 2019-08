Depuis un an, les deux artistes de l’association « 6 Pots Bleus » agissaient pendant les vacances scolaires. À partir de septembre 2010, leur atelier original de mixité de médiations artistiques et de mixité de population (avec et sans handicap), subventionné par le conseil régional d’Ile de France, aura lieu tous les mercredis matins de 9h à 11h au 5 rue Paul Dukas (Paris 12) et les mercredis après midi de 14h à 16h à la Maison des Ensembles – 3/5 rue d’Aligre (Paris 12). Investissant 2 espaces lumineux et accessible à tous, dont la très belle Maison des Ensembles, récemment réhabilitée, Ana (arts plasticienne) et Céline (comédienne), propose d’aller du geste pictural au mouvement, ou du corps à la peinture, offrant un espace de liberté et d’expression où chacun peut trouver sa place. Dans un esprit avant tout ludique et créatif, leur atelier donne la priorité à l’accès à la culture pour tous. Tél: 06 50 85 43 24 / 06 77 56 60 42