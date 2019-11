6 octobre : la Santé et la Qualité de Vie au Travail autrement

Paris – Ariane Conseil, organise une rencontre intitulée « la Santé et la Qualité de Vie au Travail autrement ». Au programme, des séquences initiations et découvertes pour aborder la Qualité de Vie au Travail dans un espace chaleureux propice aux prises de contact et au partage d’expérience entre experts et praticiens. Un aperçu sur les résultats de l’Observatoire QualiTHravail®, la première étude nationale sur la santé et la Qualité de Vie au Travail des personnes en situation de handicap ou en difficulté de santé. Une table ronde avec notamment les interventions d’Eric Blanchet, Directeur Général de L’ADAPT et Bruce Roch, administrateur de l’AFMD.

www.arianeconseil.fr