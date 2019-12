6 novembre 2008 Journée sport et handicap

Analyser et développer les pratiques sportives des personnes handicapées ; tel sera le contenu de la journée du 6 novembre au Salon des sports de Bordeaux. Le matin à partir de 10h sur l’arène principale, du handball en fauteuil puis dans l’après-midi, les jeux d’Aquitaine handi-valide, une compétition qui se fait en duo (un sportif valide et un sportif handicapé)

2e temps forts l’après-midi au Palais des Congrès de Bordeaux-lac avec le forum régional pour une pratique sportive partagée à l’intention des élus et directeurs des sports des communes de plus de 1000 habitants.

Enfin, 3e et dernier temps de 18h à 19h, avec la réception et la remise officielle des labels handi-valide aux clubs de la région. Ce label permet d’identifier l’accessibilité des lieux de pratiques sportives et la qualité de l’encadrement) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).

FORUM REGIONAL HANDICAP :

pour une pratique sportive partagée, un défi partenarial

14h00-17h30 (Palais des congrès de Bordeaux lac)

Forum régional élus, directeurs des services des sports des communes de plus de 1000 habitants

A l’occasion du salon des sports 2008, la DRDJS Aquitaine-Gironde, le CROS et la DRASS d’Aquitaine, co-organisent un forum régional sur le thème “Pour une pratique sportive partagée, un défi partenarial”

Ce séminaire, qui concrétisera l’important travail déjà réalisé depuis deux ans au sein de la plateforme régionale interpartenariale pour le développement des pratiques sportives des personnes handicapées, sera la première occasion de réunir les élus en charge des sports et les professionnels des collectivités, les élus et les professionnels du mouvement sportif, les services de l’Etat et les services universitaires pour échanger et réfléchir sur les possibilités d’une mise en relation de la réalité de départ qu’est le handicap, de l’activité qu’est le sport, de l’objectif qu’est l’intégration.

Ce Forum sera complété par une session de formation information en direction des éducateurs territoriaux des communes de +1000 habitants qui se déroulera de 14h à 17h30 au Salon des Sports dans le cadre des Jeux d’Aquitaine Handi-valide

Réception et remise officielle des labels handi-valide aux clubs de la région. 18h00-19h00 (Salon des sports – Conforexpo)

Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).

Il résulte d’un partenariat entre les services de l’état (« Jeunesse et Sports »), le mouvement sportif aquitain (démarche impulsée et expérimentée par le CDOS Gironde) et les professionnels du handicap.

La démarche est volontaire : l’association sportive s’adresse au « porteur de projet » de son département pour solliciter une visite « diagnostic » réalisée par un comité de suivi, chargé d’apprécier l’accessibilité pour les 4 principaux types de handicap.

Un groupe d’évaluation départemental composé de la Jeunesse et Sport , la DDASS, le CDOS, le Comité Départemental du Sport adapté, le Comité Départemental Handisport, le Conseil Général, et la Maison Départementale des Personnes Handicapées, examine les candidatures et rédige un Plan d’Amélioration Qualité (P.A.Q) mentionnant la spécificité du public pouvant être accueilli dans le club candidat au label.

La Commission Régionale « Sport et Handicap » sur proposition des groupes de suivi départementaux, distribue le label « Sport et Handicap » à l’association pour une durée de quatre ans (pour un, deux, trois ou quatre handicaps).

27 associations ont été labellisées en 2008.