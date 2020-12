5ème Journée Européenne des Droits des Patients

Listen to this article Listen to this article





Ce jeudi 9 avril aura lieu dans toute la France la 5ème édition de la Journée Européenne des Droits des Patients (JEDP) organisée par le CISS Rhône-Alpes (Collectif inter associatif sur la santé en Rhône-Alpes) rejoint cette année par les CISS Provence-Alpes-Côte-D’azur, Lorraine, Bourgogne, Pays de Loire et Franche-Comté.

Objectif : Informer les usagers sur leurs droits et le rôle de leurs représentants, sans attendre d’en avoir besoin.

Pour animer cet événement, pas moins de 105 établissements en Rhône-Alpes, ainsi qu’une centaine dans les régions partenaires, et de nombreux professionnels (hôpitaux, cliniques, associations, médecins, infirmiers et directeurs) organiseront tout au long de la journée des actions de sensibilisation à destination du grand public : points d’information, conférences, tables rondes, forums d’associations, rencontres entre patients et professionnels…

Cette nouvelle édition sera axée sur deux grands thèmes : « La lutte contre la douleur » et « Le dossier médical ». Le projet de loi de santé, qui met en valeur de rôle des usagers dans le système de santé et sera présenté prochainement à l’Assemblée Nationale par Marisol Touraine, sera également l’un des thèmes clefs de cette journée.

Pour connaître l’intégralité du programme en Rhône-Alpes, cliquez ici : http://jedp.cissra.org/fr/edition-2015/programme

Pour connaître le programme des animations dans les autres régions de France: http://jedp.cissra.org/fr/edition-2015/ailleurs-en-france

« La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, reconnaît deux types de droits, rappelle le CISS Rhône-Alpes :

– Les droits individuels qui comprennent des droits fondamentaux (respect de la dignité, de la vie privée, de l’intimité, etc.)reconnus à toute personne et des droits spécifiques (libre choix, secret médical, information, etc.) reconnus à « l’usager » du système de santé.

– Les droits collectifs qui permettent aux usagers d’être représentés dans les hôpitaux, les cliniques et les instances de santé publique ; par cette représentation, ils sont partie prenante dans la construction du système de santé ».

Le CISS Rhône-Alpes

Le Collectif interassociatif sur la santé en Rhône-Alpes est un collectif de 122 associations d’usagers de la santé. Elles unissent leurs forces pour défendre la solidarité du système de santé et le faire évoluer vers plus de qualité et d’accessibilité pour tous. Les associations membres du CISS Rhône-Alpes œuvrent pour la représentation des usagers au sein du système de santé tant au niveau des établissements (hôpitaux et cliniques) que des institutions de santé. Dans ce but, le collectif développe le dialogue avec les autorités publiques, participe aux instances de concertation et organise des sessions de formation pour les acteurs de la santé. Le CISS Rhône-Alpes anime un réseau de plus de 800 représentants des usagers présents sur l’ensemble des établissements sanitaires de la région. Ils participent aux décisions prises concernant la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. Ils accompagnent également ces derniers dans leurs démarches en cas de difficulté.