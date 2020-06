5ème Journée des dys le 8 octobre à Paris

Organisée par la Fédération des APAJH et la FFDys, la 5ème journée des Dys (troubles cognitifs spécifiques, troubles du langage et des apprentissages) se déroulera partout en France autour de la date du 10 octobre. À l’Université Paris-Dauphine de Paris est proposée une conférence sur le thème de l’accès aux savoirs pour les Dys, en présence de Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la cohésion sociale.

Depuis 5 ans, la journée nationale des Dys est le rendez-vous des associations, des professionnels de santé, des éducateurs, des parents autour de la question des troubles des apprentissages. Aujourd’hui la reconnaissance de ces troubles spécifiques s’améliore, mais encore trop d’enfants ne bénéficient pas d’un accompagnement adapté.

Une journée pour découvrir comment adapter les savoirs aux spécificités des troubles dys

À l’école, les difficultés d’apprentissage des jeunes présentant des troubles Dys nécessitent d’inventer des outils, des pratiques permettant de surmonter ces difficultés.

Tout au long de cette journée à Paris, des professionnels du secteur de la santé, du médico-social, de l’éducation et des nouvelles technologies présenteront les analyses qu’ils ont effectuées et les solutions apportées pour faciliter l’accès aux savoirs des jeunes Dys : inclusion scolaire, autonomie à l’université, adaptation de l’apprentissage du code de la route sont les thématiques qui seront abordées lors des différentes tables rondes. Ces analyses seront enrichies par les témoignages de jeunes et de leur famille.

Eviter la marginalisation et consolider l’autonomie du jeune dys dans toutes les étapes de sa vie

Au-delà des moyens techniques et des outils informatiques qui constituent une véritable piste pour l’avenir, se pose la question de la formation des enseignants, de l’accompagnement (AVS…) et de l’adaptation des documents pédagogiques.

Bien que les réponses scolaires se développent progressivement, elles doivent se poursuivre jusqu’à l’université puis au moment de chercher un emploi ou de travailler.

Pratique

5ème Journée des dys le 8 octobre à Paris

« L’accès aux savoirs pour les dys »

Paris – Université Dauphine – 8 octobre 2011

Retrouvez toutes les manifestations en région sur :

www.journee-des-dys.info

A propos de la Fédération Française des DYS

La Fédération Française des Dys (FFDys), anciennement nommée Fédération française des troubles spécifiques du Langage et des Apprentissages (FLA) et créée en 1998, regroupe différentes associations spécialisées dans le domaine des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, en particulier dyslexie, dysphasie, dyspraxie.

A propos de la Fédération des APAJH…

L’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps: physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant… Elle assure à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…). Créée en 1962, la Fédération des APAJH accueille ou accompagne 25 000 personnes en situation de handicap, mineures comme adultes, dans plus de 600 établissements ou services.