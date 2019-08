5ème édition des rencontres sur la santé bucco-dentaire des enfants et des jeunes adultes en situation de handicap

L’association SOHDEV coordonne, pour la cinquième année, du 3 au 21 juin 2013, l’édition nationale de la manifestation Handi’ Sourire, axée sur la santé bucco-dentaire des enfants et jeunes adultes en situation de handicap.

La santé orale des personnes en situation de handicap, un constat alarmant… On compte en France près de 6 millions de personnes en situation de handicap. De nombreuses études récentes ont démontré l’importance des besoins en soins et en hygiène orale des personnes en situation de handicap.

En 2006, une étude sur l’état de santé bucco-dentaire des enfants et adolescents de six à vingt ans fréquentant un institut a montré que 48,2 % des personnes observées, présentaient au moins un problème important ou sévère de santé bucco-dentaire et 40,3 % montraient un problème modéré.

De fait, il est indispensable de les aider à assurer quotidiennement une bonne hygiène orale, notamment par l’implication de l’entourage (famille, personnel soignant, paramédical…) et d’intégrer l’hygiène orale dans la toilette. Il apparaît donc essentiel d’améliorer l’accès aux soins, grâce à la prévention avec la définition de protocoles et la certification des établissements d’hébergement.

Handi’ Sourire 2013

L’événement Handi’ Sourire 2013 est fondé sur des principes de santé publique et sur une démarche d’amélioration continue de la santé orale et des pratiques professionnelles. La manifestation s’adresse à l’ensemble des personnes impliquées dans l’accompagnement des enfants et jeunes adultes en situation de handicap ou appelées à l’être (professionnels médicaux et paramédicaux, familles, auxiliaires de vie, étudiants infirmiers…), mais également au grand public, notamment des familles, dans une optique de prévention.

30 sessions de sensibilisation à la santé orale, 9 expositions, ainsi que 3 conférences sont programmées durant l’événement (voir Programme) dans 22 villes de France.

L’association SOHDEV, régie par la loi 1901, est engagée depuis plusieurs années au service de l’amélioration de la santé orale des personnes en situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité. Elle développe notamment des actions en santé publique en direction des personnes les plus fragiles, en organisant des événements axés sur la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de santé bucco-dentaire (Handi’ Sourire à destination des personnes handicapées et La Quinzaine du Sourire en Région Rhône-Alpes, à destination des personnes âgées).

L’association réalise également de nombreuses recherches cliniques et épidémiologiques dans le domaine de la santé orale, tout en favorisant l’évaluation médicale et odontologique. Le Programme Autisme & Santé Orale (PASO) a notamment pour but de préparer l‘enfant présentant des troubles du spectre autistique avant sa venue en cabinet dentaire grâce à un ensemble d’outils de communication et de médiation. De plus, la formation des professionnels de santé, l’éducation à la santé orale ainsi que l’organisation de dispositifs de soins adaptés, sont devenues une priorité pour l’association.