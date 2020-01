5ème édition de la Course Relais Interentreprises de Montigny-le-Bretonneux

Mardi 8 octobre, 20 entreprises s’engagent. Pour la 5ème année consécutive, l’association Special Olympics France organise une Course Relais Interentreprises à Montigny-le-Bretonneux ce Mardi 8 Octobre 2013.

« Au fil des années, notre initiative est soutenue par de plus en plus d’entreprises. Cette année, elles seront plus de 20 à participer à la course avec un total de 70 équipes dont celle de la Mairie et du commissariat de Montigny-le-Bretonneux ! » se réjouit Alain Delétoille, Directeur National de Special Olympics. 5 établissements spécialisés rejoignent également le mouvement.

Les équipes s’élanceront Place Etienne Marcel à 12h20. Composées de 4 coureurs, les équipes devront devra parcourir chacune 10km en relais aux côtés d’équipes d’enfants et d’adultes handicapés.

Organisées tout au long de l’année dans les grands bassins d’emploi, les courses relais représentent la plus grande partie du financement de Special Olympics.

En 2013, ce sont déjà plus de 300 entreprises et 4496 salariés qui ont participé à ces manifestations !